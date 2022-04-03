Германия делает не достаточно
Качиньский отметил, что очень недоволен политикой правительства Германии, в частности политик отметил вопрос нефтяного эмбарго.
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Германия могла бы предоставить больше оружия. Германия могла бы поддержать нефтяное эмбарго в ЕС – я подчеркиваю, что не имею в виду газовое эмбарго, здесь нужно больше времени,
– сказал Качиньский.
Политик подчеркнул, что доходы России от продажи нефти в 4 – 5 раз больше, чем от газа, а отказаться от нее проще. Также Качиньский пояснил, что нефтяное эмбарго не спровоцирует рецессию в Европе.
Свобода никогда не бывает дешевой,
– подчеркнул Качиньский.
Закрывать глаза на действия Путина больше нельзя
По словам Качиньского, Германия, как и Франция, сильно тяготеет к Москве. На протяжении многих лет правительство Германии не хотело замечать, что делает Россия при Путине. Однако, сейчас мир видит, чем все это закончилось.
Он заявил, что Польшу не удовлетворяет роль Германии в Европе.
К слову, Ярослав Качиньский заявил, что Польша хотела бы, чтобы США увеличили свое присутствие в Европе. В частности, Варшава открыта и для размещения ядерного оружия США на своей территории.
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