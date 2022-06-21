Про це повідомив сам Качинський в інтерв'ю польському виданню. чи прийняв він уже рішення про те, коли він залишить Раду міністрів.

Раніше Качинський звинуватив Німеччину в тяжінні до Москви

Я вже не в уряді. І вже подав своє звернення прем'єр-міністру, і воно прийняте. Наскільки мені відомо, його підписав і президент,

– зазначив Качинський.

Підсумовуючи 20 місяців роботи в Комітеті безпеки, Ярослав Качинський заявив, що йому вдалося реалізувати плани, які ставив перед собою. При цьому він визнав, що не врахував початок війни в Україні.

Качинський зауважив, що наразі країна повинна достатньо озброїтися, щоб зробити можливий напад на Польщу абсолютно ірраціональним рішенням.

Ярослав Качинський мав залишити свою посаду 4 місяці тому, але цим планам завадив початок війни.

Однак зараз, зазначив президент ПіС, перебіг війни такий, що невідомо, коли вона закінчиться. Однак відомо, коли пройдуть вибори в Польщі, тож йому довелось зробити вибір і він це зробив.

Хто є наступником?

Також політик розкрив інформацію про свого наступника. Так, раніше підтвердилися неофіційні повідомлення, згідно з якими новим головою Комітету безпеки в ранзі віце-прем'єра стане глава Міноборони Маріуш Блащак.