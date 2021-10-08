Об этом народный депутат сообщил во время брифинга в кулуарах парламента 8 октября.
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Относительно министров, действительно, будем определяться на заседании фракции 18 октября. Возможно, будет и президент, но еще неизвестно. Будут кандидаты (на заседании фракции – 24 канал),
– сказал политик.
В то же время он не конкретизировал, отставку каких министров будут рассматривать "слуги народа".
Вероятные кадровые изменения в правительстве Шмыгаля
В начале сентября СМИ, ссылаясь на источники во власти, стали активно писать о смене трех министров в правительстве Дениса Шмыгаля. Речь шла об увольнении:
- министра обороны Андрея Тарана,
- министра социальной политики Марины Лазебной,
- вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.