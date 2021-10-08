Про це народний депутат повідомив під час брифінгу в кулуарах парламенту 8 жовтня.
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Щодо міністрів, дійсно, будемо визначатися на засіданні фракції 18 жовтня. Можливо, буде й президент, але ще невідомо. Будуть кандидати (на засіданні фракції – 24 канал),
– сказав політик.
Водночас він не конкретизував, відставку яких міністрів розглядатимуть "слуги народу".
Ймовірні кадрові зміни в уряді Шмигаля
На початку вересня ЗМІ, посилаючись на джерела у владі, стали активно писати про зміну трьох міністрів в уряді Дениса Шмигаля. Йшлося про звільнення:
- міністра оборони Андрія Тарана,
- міністра соціальної політики Марини Лазебної,
- віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.