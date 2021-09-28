Втім, є й ті, кому точно не варто переживати за своє крісло. Цих міністрів в ефірі одного з українських телеканалів назвала "слуга народу" Олена Мошенець.

Цікаво Нічого критичного немає, – у "Слузі народу" прокоментували стосунки із Разумковим

Кому не загрожує відставка:

міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову;

міністру фінансів Сергію Марченку

міністру охорони здоров'я Віктору Ляшку.

Як наголосила Мошенець, ймовірність ротацій в їхніх міністерствах – найменш ймовірна. Мовляв, працюють у цих відомствах ефективно. Втім, аби дізнатися більше подробиць, політикиня радить почекати на результати з'їзду в Трускавці. Адже саме там нардепи від президентської політсили поспілуються з потенційними кандидатами на посади.

Нардепка підтвердила, що на виїзне засідання "слуг" точно приїдуть 5 міністрів. "Наскільки мені відомо, це ті 5, яких точно хвалитимуть, які братимуть участь у певних організаційних заходах. Можливо, ця кількість збільшиться", – припустила вона.

Чому не називають конкретних прізвищ

Нардепка пояснила, що оприлюднення прізвищ міністрів, яким загрожує звільнення, несе за собою певні ризики. Це може дисбалансувати роботу у відомствах, які вони поки що очолюють. Саме тому називати цих людей наразі не будуть. Раніше таку ж думку висловила й колега Мошенець, Євгенія Кравчук. Вона також зазначила, що все може прояснитися вже на початку жовтня, після початку пленарного тижня.