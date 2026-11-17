Как сообщил Владимир Зеленский в Telegram-канале, по итогам встречи были определены приоритетные боевые операции из числа тех, которые в настоящее время готовит Служба безопасности Украины.

Adv

популярные видео

Что рассказал Зеленский

Александр Поклад предложил комплекс внутренних решений для ощутимого укрепления структуры спецслужбы. По результатам этого предложения президент поручил подготовить соответствующий системный план действий.

Особое внимание во время доклада уделили внутренним кадровым вопросам. Президент отметил, что на наиболее важные из них уже найдены необходимые ответы для повышения эффективности ведомства.

Глава государства также поблагодарил всех сотрудников СБУ, которые сражаются и работают во имя национальных интересов и защиты безопасности Украины.

Напомним, что Служба безопасности Украины начала внутреннюю проверку обстоятельств по фактам, изложенным в материалах антикоррупционного расследования дела "Карфаген". Двое должностных лиц ведомства, фигурировавших в этом деле, уволены с должностей.