Уволил двух чиновников: в СБУ начали внутреннюю проверку в связи с делом "Карфаген"

Служба безопасности Украины начала внутреннюю проверку обстоятельств по фактам, изложенным в материалах антикоррупционного расследования по делу "Карфаген". Двух должностных лиц ведомства, фигурировавших в этом деле, уволили с занимаемых должностей.

Об этом 13 ноября сообщили"Схемы", получившие ответ на запрос от СБУ. Adv популярные видео В документе отмечается, что ведомство обеспечивает "полное содействие следствию" и ведет активное сотрудничество с Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Однако конкретную дату начала внутренних проверок и круг фигурантов там не уточнили. Дополняем новость...

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