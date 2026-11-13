Звільнили двох посадовців: в СБУ почали внутрішню перевірку через справу "Карфаген"

Про це 13 листопада повідомили "Схеми", які отримали відповідь на запит від СБУ.

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У документі зазначається, що відомство забезпечує "повне сприяння слідству" та веде активну співпрацю з Національним антикорупційним бюро і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Проте конкретної дати старту внутрішніх перевірок та кола фігурантів там не уточнили.

За наведеними даними НАБУ та САП, у липні 2026 року зловмисники готували напад на чоловіка біля столичного спортклубу і в режимі реального часу відстежували пересування його авто через систему "Безпечне місто". Доступ до міських камер спостереження здійснювався з облікового запису працівника Департаменту захисту національної державності спецслужби (ДЗНД) СБУ.

Представники СБУ не відповіли журналістам, чи встановили особу власника акаунту в ДЗНД та чи вжили проти нього заходів. Питання про те, чи знали у відомстві про ці факти до заяв детективів та яким способом перекрили цей доступ до камер відеоспостереження, також залишили без відповіді.