Зустрічали оплесками: генерала Сергія Дуку випустили з СІЗО

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Що відомо?

Генерал-майора СБУ Сергія Дуку звільнили з-під варти. Сталось це після внесення застави у розмірі 65 мільйонів гривень.

Адвокат підозрюваного Юрій Сухов заявив, що кошти на заставу за його підзахисного вносили добровільно. За його словами, здебільшого гроші вносили співробітники СБУ.

Сторона захисту розповіла, що Дуку звільнили з посади, але він залишається співробітником Служби безпеки України. Водночас Сухов заявив, що генерал перебуває у російському списку на знищення, тому його продовжує охороняти спецпідрозділ "Альфа".

Адвокат вважає підозру Дуки необґрунтованою та повідомив, що захист подав апеляцію.

Генерал виходив з СІЗО під аплодисменти силовиків.

Сергія Дуку випустили з-під варти: дивіться відео

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили злочинну організацію під час операції "Карфаген". За даними слідства, її учасники регулярно давали хабарі посадовцям правоохоронних органів, щоб ті не перешкоджали роботі шахрайських колцентрів та інших незаконних підприємств.

А Сергій Дука як тодішній перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ допомагав організаторам угруповання розв'язувати питання з правоохоронцями, вважає слідство. Сам генерал заперечує свою причетність до злочинів. Його винуватість має встановити суд.