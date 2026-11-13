Встречали аплодисментами: генерала Сергея Дуку уже выпустили из СИЗО

Об этом пишет 24 Канал.

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Что известно?

Генерал-майора СБУ Сергея Дуку уволили из-под стражи. Произошло это после внесения залога в размере 65 миллионов гривен.

Адвокат подозреваемого Юрий Сухов заявил, что средства на залог его подзащитного вносили добровольно. По его словам, в большинстве своем деньги вносили сотрудники СБУ.

Сторона защиты рассказала, что Дуку уволили с должности, но он остается сотрудником Службы безопасности Украины. В то же время, Сухов заявил, что генерал находится в российском списке на уничтожение, поэтому его продолжает охранять спецподразделение "Альфа".

Адвокат считает подозрение Дуки необоснованным и сообщил, что защита подала апелляцию.

Генерал выходил из СИЗО под аплодисменты силовиков.

Сергея Дуку выпустили из-под стражи: смотрите видео

Напомним, НАБУ и САП разоблачили преступную организацию во время операции "Карфаген". По данным следствия, ее участники регулярно давали взятки должностным лицам правоохранительных органов, чтобы те не препятствовали работе мошеннических колцентров и других незаконных предприятий.

А Сергей Дука, как тогдашний первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности, СБУ помогал организаторам группировки решать вопросы с правоохранителями, считает следствие. Сам генерал отрицает свою причастность к преступлениям.