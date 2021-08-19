Но такая информация не соответствует действительности. Об этом в программе "Перекрестный допрос" с Екатериной Соляр на 24 канале сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

К теме На внеочередном заседании Рады могут рассмотреть кадровые изменения в правительстве, – нардеп

По его словам, в частности на следующей неделе кадровые перестановки не планируют рассматривать.

Кадровых вопросов 23 – 24 августа не будет, точно не следующей неделе,

– подчеркнул Гетманцев.

Что будут рассматривать на внеочередном заседании

Уже 23 августа, как отметил нардеп, планируют рассмотреть заявление или обращение Верховной Рады к определенным международным организациям относительно Крымской платформы.

"Это очень важный для нас вопрос, президентская инициатива. И фракция монобольшинства, и большинство в парламенте, я убежден, поддерживают эту инициативу", – отметил Гетманцев.

В то же время 24 августа планируют рассмотреть законопроект о Большом гербе.

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