О заседании сообщили заранее, поэтому оснований для того, чтобы депутаты не пришли, нет. Это в эфире 24 канала сказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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Вероятно, что за Большой герб проголосуют в первом чтении

По ее словам, в соответствии с настроениями нардепов, за Большой герб проголосуют в первом чтении. Поэтому наберется достаточное количество голосов, чтобы выполнить требование Конституции.

Мы монобольшинство, поэтому нам будет достаточно 226 голосов нашей фракции. Я считаю, что очень правильно и символично, чтобы 226 голосов дала именно "Слуга народа",

– сказала Кравчук.

Кроме этого вопроса, есть еще один, который нуждается в голосах. Говорится об обращении от Верховной Рады к парламентам и правительствам других стран, межпарламентским ассоциациям по поддержке Крымской платформы и создании определенного Координационного совета на межпарламентском уровне.

Отметим! Рада соберется на внеочередную сессию 23 августа, чтобы принять резолюцию или постановление по результатам Крымской платформы.

Кравчук: Сильных изменений мы не почувствуем

Принятие законопроекта о Большом гербе, как заметила нардеп, не означает, что трезубец как-то иначе будут использовать. Он, как всегда, будет оставаться на основных знаках, во время больших событий.

"Большой герб будут использовать только в случаях дипломатических встреч президента. Очень сильные изменения мы не почувствуем, но выполним требования Конституции", – отметила Кравчук.

В "Голосе" – настроены пессимистично

Народный депутат от фракции "Голос" – настроен пессимистично. Ярослав Юрчишин предполагает, что голосов может не хватить вообще. За герб должны проголосовать 300 народных избранников.

В то же время надо учесть и то, что продолжаются каникулы, поэтому могут собраться не все. Более того, не стоит надеяться на поддержку этого проекта пророссийскими политиками от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Напомним! В конце июня на сайте Верховной Рады опубликовали текст предложенного Зеленским законопроекта о Большом государственном гербе Украины. Также опубликовали изображение этого герба.

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