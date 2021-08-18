Про засідання повідомили заздалегідь, тому підстав для того, аби депутати не прийшли, немає. Це в ефірі 24 каналу сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

До теми Зеленський скликає позачергову сесію Ради через Великий герб

Ймовірно, що за Великий герб проголосують у першому читанні

За її словами, відповідно до настроїв нардепів, за Великий герб проголосують у першому читанні. Відтак набереться достатня кількість голосів, аби виконати вимогу Конституції.

Ми монобільшість, тому нам буде достатньо 226 голосів нашої фракції. Я вважаю, що дуже правильно і символічно, щоб 226 голосів дала саме "Слуга народу",

– зауважила Кравчук.

Окрім цього питання, є ще одне, яке потребує голосів. Мовиться про звернення від Верховної Ради до парламентів та урядів інших країн, міжпарламентських асоціацій щодо підтримки Кримської платформи і створення певної Координаційної ради на міжпарламентському рівні.

Відзначимо! Рада збереться на позачергову сесію 23 серпня, щоб ухвалити резолюцію чи постанову за результатами Кримської платформи.

Кравчук: Сильних змін ми не відчуємо

Ухвалення законопроєкту про Великий герб, як зауважила нардепка, не означає, що тризуб якось інакше використовуватимуть. Він, як завжди, залишатиметься на основних знаках, під час великих подій.

"Великий герб використовуватимуть лише у випадках дипломатичних зустрічей президента. Дуже сильних змін ми не відчуємо, але виконаємо вимог Конституції", – наголосила Кравчук.

У "Голосі" – налаштовані песимістичніше

Народний депутат від фракції "Голос" – налаштований песимістичніше. Ярослав Юрчишин передбачає, що голосів може не вистачити взагалі. За герб мають проголосувати 300 народних обранців.

Водночас треба врахувати і те, що тривають канікули, тому можуть зібратись не всі. Ба більше, не варто сподіватись на підтримку цього проєкту проросійськими політиками від "Опозиційної платформи – За життя".

Нагадаємо! Наприкінці червня на сайті Верховної Ради опублікували текст запропонованого Зеленським законопроєкту про Великий державний герб України. Також опублікували зображення цього герба.

У "Слузі народу" прокоментували законопроєкт про Великий герб: дивіться відео