Мы решили разобраться в том, действительно ли в Украине наступил кадровый голод, почему так произошло и по каким причинам больше всего страдает сфера ІТ.

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Что сейчас с рынком труда в Украине

Мария Абдуллина, руководитель направления OLX Работа, говорит, что рынок труда адаптируется вместе с потребностями активных соискателей – молодежи. По данным OLX Работа, молодые люди активнее откликаются на вакансии, чем взрослые коллеги. Вместе с этим трендом можно наблюдать, как увеличивается количество вакансий в рабочих сферах с достойным уровнем оплаты труда.

Относительно нехватки кадров в IT сфере, то на рынке действительно происходят изменения рабочей парадигмы: молодежь все чаще выбирает специальность по собственным интересам.

Среди самых популярных профессий больше рабочих специальностей:

  • торговля и продажи – 18% хотят работать именно в этой сфере;
  • бары и рестораны – 17%;
  • IТ/телеком/компьютеры – заинтересованы 11%;
  • маркетинг/реклама/дизайн/SMM – 10%;
  • строительство – 6%.

За пол года 2021 количество предложений от работодателей увеличилось по сравнению с последним полугодием 2020 года по данным аналитики OLX Работа. Прежде всего, это касается рабочих сфер, самый большой перекос в сторону роста объявлений произошел:

  • бары и рестораны – + 37% вакансий за пол года
  • агросфера – 33%
  • торговля и продажи – 22%
  • домашний персонал – 20%
  • охрана и безопасность – 14%
  • сервис и быт – 12%
  • транспортная сфера – 8%
  • строительство – 7%
  • производство – 6%

В 2021 году на одну вакансию для начинающих в среднем отзываются 13 человек. Похожая активность в течение последних полгода наблюдается и в агросфере – 11 человек на вакансию. В тройке популярных сфер, которыми активно интересовались поисковики, – охрана и безопасность с отзывом 9 специалистов на 1 объявление,
приводит статистику Абдуллина.

Также опрос показал, что менее всего украинская молодежь видит себя в науке – только 0,33% опрошенных; в авиации, военном деле – по 0,58% респондентов. По данным Госстата, уже сейчас в этих направлениях ощущается нехватка специалистов.

Поэтому государству и предпринимателям необходимо развивать эти отрасли, мотивировать молодежь (запускать информационные/медийные кампании, делать коллаборации совместно со школами, вузами, общественными и студенческими организациями) и предлагать лучшие условия труда.

В некоторых сферах кандидаты могут выбирать между 5 различными компаниями / Фото Pixabay

Какие профессии в приоритете

Екатерина Окунская, исполнительный директор кадрового портала grc.ua, говорит, что в Украине очень интересный кадровый рынок. Есть отрасли, в которых конкурс на одно рабочее место составляет 4-7 человек. Например, бухгалтерия или юриспруденция, эти отрасли буквально "перегретые". А есть и такие отрасли, которые новые для нашего рынка или требуют особых навыков или умений, например IТ. Здесь обратная ситуация – специалистов не хватает, и уже кандидат может выбирать между 3-5 компаниями.

Если кандидат имеет подтвержденный уровень английского не ниже Upper-Intermediate, опыт работы в крупных компаниях, очень узкую и востребованную специализацию, типа геймдев, дата аналитик или full stack разработка – тогда его ценность и привлекательность для работодателя возрастает в разы и кандидат может выбирать из десятка предложений,
говорит Окунская.

По ее мнению, такая ситуация продлится еще несколько лет – "до тех пор, пока рынок не насытится, а украинские вузы не начнут выпускать программистов тысячами (как это было с маркетологами, юристами, бухгалтерами еще несколько лет назад)".

Она добавила, что подобная ситуация с квалифицированным рабочим персоналом, специалистами из сферы агропроизводства, технологами всех направлений, инженерами и т.д. – их не хватает. Средний конкурс на такие специальности – 1 человек на 2-4 позиции.

Также есть и третья ситуация, когда сотрудники осознанно меняют не просто место работы, но уходят с профессиональной сферы и отрасль начинает чувствовать кадровый голод. Такая ситуация сложилась, например, с ресторанами и отелями. Согласно данным grc.ua, каждый пятый кандидат категории думает о смене сферы деятельности, каждый седьмой или сменил работу, или находится в активном поиске.

Это подтверждают и данные аналитики – прироста резюме от кандидатов, ищущих работу в сфере "Рестораны, гостиницы, туризм" практически нет. С кандидатами из сферы "Медицина, фармацевтика" похожая ситуация – количество вакансий для медиков растет (особенно в пиковые моменты карантинов), но количество резюме становится меньше. Одна из причин – низкие заработные платы.

Что происходит на рынке ІТ

Антон Ванин, Recruitment Team Lead в BAKOTECH, отметил, что в IT действительно вакансий больше, чем специалистов. Это общемировой тренд, который только укрепляется. В IT очень много технологий и направлений – в одной только разработке куча языков программирования и сопутствующих технологий, каждая компания использует только некоторые из них.

Получается, что уникальный стек технологий кандидата должен совпасть с не менее уникальным набором требований каждой компании. Поэтому не редкость, когда на рынке миллион свободных Python-разработчиков, при этом компании все равно не могут найти нужного сотрудника.

В той части IT, которая не связана с разработкой, наблюдается деформация многих вакансий, поскольку и бизнес, и сфера IT постоянно развиваются. Например, у нас все вакансии гибридные, поскольку часто мы приводим в рынок новые продукты, с которыми раньше никто не работал,
говорит Ванин.

"Найти специалиста по релевантными скиллам бывает почти невозможно, а бизнесу он необходим без компромиссов. В таком случае делается ставка на перспективу, на передний план выходят человеческие качества, умение учиться, способность быстро обрабатывать много новой информации, следить за трендами и оперативно на них реагировать", – признается эксперт.

Он добавил, что за этими изменениями в рынке не успевает образование – кадры готовятся довольно неплохие, но на государственном уровне это работает только в нескольких вузах по стране. Образовательные программы не обновляются так гибко и часто, как хотелось бы, преподаватели не успевают следить за всем и передавать это студентам. Другой слой специалистов – свитчеры – или самоучки, или выпускники курсов. Там подводные камни спрятаны на глубине несистемности обучения или устарелости программ, но это скорее риск, чем правило – обычно уровень подготовки высокий.

Рынок IТ в Украине перегрет / Фото Pixabay

Соучредители рекрутингово-аналитического агентства Make it in Ukraine Шад Патерсон и Максим Уперяка, отметили, что недостаток качественных кадров – это достаточно давняя проблема. Работников начального уровня обычно хватает, а в некоторых сферах даже многовато. Но в современной диджитализованной бизнес-среде, особенно в IT чрезвычайно большой спрос на опытных специалистов уровня Middle+/Senior.

Они объясняют, что "перегретый рынок" в IT это:

  • большое количество проектов и вакансий;
  • значительно меньшее количество кандидатов, которые рассматривают возможность смены работы;
  • большие зарплаты: компании предлагают большие деньги, кандидаты в своих зарплатных ожиданиях называют большие суммы.

Начинается уменьшение интереса иностранных инвесторов и IT-компаний к украинским IT-специалистам. Кто-то сворачивает центры разработки и филиалы в Украине, кто-то начинает искать специалистов в других странах, где рынки еще не так перегреты. Это еще не повсеместная тенденция, но предпосылки уже очень четкие,
говорят эксперты.

Они добавили, что по результатам их исследования некоторые агентства, которые на рынке 10-15 лет, видели подобные аномальные состояния рынка труда и раньше. Но большинство считает, что столь "перегретый" рынок впервые в истории украинского IT. И ожидать, что зарплаты в IT уменьшатся, а рынок утихнет, в ближайшее время не стоит.

Елена Танасевская, директор HR-департамента Senseit.Solutions, объяснила, что в период карантина и локдауна количество онлайн магазинов/предложений стремительно возросло. Возникла потребность в новых электронных приложениях и программном обеспечении, это означает высокий спрос на разработчиков и верстальщиков.

Поэтому на рынке появилось много стартапов, которые предлагают хорошие зарплаты. Это тоже способствует росту спроса на специалистов. Ситуация объясняется тем, что если раньше разработчик выходил на рынок в поисках предложений высокооплачиваемой работы, то сегодня такие специалисты работают удаленно из дома и просто участвуют в дополнительных проектах.

Это значительно усложняет процесс найма специалиста на работу. Как результат, время поиска нужных кадров растет. Да, сегодня, чтобы найти разработчика компании нужно 30-80 дней, это зависит от квалификации и требований к его работе,
подытожила Танасевская.