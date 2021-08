Ми вирішили розібратися у тому, чи дійсно в Україні наступив кадровий голод, чому так сталося та з яких причин найбільше потерпає сфера ІТ.

Що зараз з ринком праці в Україні

Марія Абдулліна, керівниця напряму OLX Робота, каже, що ринок праці адаптується разом із потребами найактивніших пошукачів – молоді. За даними OLX Робота, молоді люди активніше відгукуються на вакансії, аніж дорослі колеги. Разом із цим трендом можна спостерігати, як більшає кількість вакансій в робітничих сферах з достойним рівнем оплати праці.

Щодо браку кадрів в IT сфері, то на ринку дійсно відбуваються зміни робочої парадигми: молодь все частіше обирає фах за власним інтересом.

Серед найпопулярніших професій більшає робітничих спеціальностей:

торгівля та продажі – 18% хочуть працювати саме в цій сфері;

бари та ресторани – 17%;

ІТ / телеком / комп'ютери – зацікавлені 11%;

маркетинг / реклама / дизайн / SMM – 10%;

будівництво – 6%.

За пів року 2021 кількість пропозицій від роботодавців збільшилася у порівнянні з останнім півріччям 2020 року за даними аналітики OLX Робота. Перш за все, це стосується робітничих сфер, найбільший перекіс в бік росту оголошень відбувся:

бари та ресторани — +37% вакансій за пів року

агросфера — 33%

торгівля та продажі — 22%

домашній персонал — 20%

охорона та безпека — 14%

сервіс і побут — 12%

транспортна сфера — 8%

будівництво — 7%

виробництво — 6%

У 2021 на одну вакансію для початківців в середньому відгукуються 13 людей. Схожа активність протягом останніх пів року спостерігається і в агросфері – 11 осіб на вакансію. У трійці популярних сфер, якими активно цікавилися пошукачі, – охорона та безпека з відгуком 9 спеціалістів на 1 оголошення,

– наводить статистику Абдулліна.

Також опитування показало, що найменше українська молодь бачить себе в науці – лише 0,33% опитаних; в авіації, військовій справі – по 0,58% респондентів. За даними Держстату, уже зараз у цих напрямках відчувається нестача спеціалістів.

Тому державі та підприємцям необхідно розвивати ці галузі, мотивувати молодь(запускати інформаційні/медійні кампанії, робити колаборації спільно зі школами, ВНЗ, громадськими та студентськими організаціями) та пропонувати кращі умови праці.

У деяких сферах кандидати можуть обирати між 5 різними компаніями / Фото Pixabay

Які професії у пріорітеті

Катерина Окунська, виконавчий директор кадрового порталу grc.ua, каже, що в Україні дуже цікавий кадровий ринок. Є галузі, в яких конкурс на одне робоче місце становить 4-7 людей. Наприклад, бухгалтерія або юриспруденція, ці галузі буквально "перегріті". А є й такі галузі, які нові для нашого ринку або потребують особливих навичок або умінь, наприклад ІТ. Тут зворотна ситуація – фахівців не вистачає, і вже кандидат може вибирати між 3-5 компаніями.

Якщо кандидат має підтверджений рівень англійської не нижче Upper-Intermediate, досвід роботи у великих компаніях, дуже вузьку і затребувану спеціалізацію, типу геймдев, дата аналітик або full stack розробка – тоді його цінність і привабливість для роботодавця зростає в рази й кандидат може вибирати з десятка пропозицій,

– каже Окунська.

На її думку, така ситуація триватиме ще кілька років – "до тих пір, поки ринок не насититься, а українські ВНЗ не почнуть випускати програмістів тисячами (як це було з маркетологами, юристами, бухгалтерами ще кілька років назад)".

Вона додала, що схожа ситуація з кваліфікованим робочим персоналом, фахівцями зі сфери агро, виробництва, технологами всіх напрямків, інженерами і т.д. – їх не вистачає. Середній конкурс на такі спеціальності – 1 людина на 2-4 позиції.

Також є і третя ситуація, коли співробітники усвідомлено змінюють не просто місце роботи, але йдуть з професійної сфери й галузь починає відчувати кадровий голод. Така ситуація склалася, наприклад, з ресторанами і готелями. Згідно з даними grc.ua, кожен п'ятий кандидат категорії думає про зміну сфери діяльності, кожен сьомий або змінив роботу, або знаходиться в активному пошуку.

Це підтверджують і дані аналітики – приросту резюме від кандидатів, які шукають роботу у сфері "Ресторани, готелі, туризм" практично немає. З кандидатами зі сфери "Медицина, фармацевтика" схожа ситуація – кількість вакансій для медиків зростає (особливо в пікові моменти карантинів), але кількість резюме стає меншою. Одна з причин – низькі заробітні плати.

Що відбувається на ринку ІТ

Антон Ванін, Recruitment Team Lead в BAKOTECH, зазначив, що в IT дійсно вакансій більше, ніж фахівців. Це загальносвітовий тренд, який тільки зміцнюється. В IT дуже багато технологій і напрямків – в одній лише розробці купа мов програмування і супутніх технологій, кожна компанія використовує лише деякі з них.

Виходить, що унікальний стек технологій кандидата повинен збігтися з не менш унікальним набором вимог кожної компанії. Тому не рідкість, коли на ринку мільйон вільних Python-розробників, при цьому компанії все одно не можуть знайти потрібного співробітника.

У тій частині IT, яка не пов'язана з розробкою, спостерігається деформація багатьох вакансій, оскільки і бізнес, і сфера IT постійно розвиваються. Наприклад, у нас всі вакансії гібридні, оскільки часто ми приводимо в ринок нові продукти, з якими раніше ніхто не працював,

– каже Ванін.

"Знайти фахівця з релевантними скілами буває майже неможливо, а бізнесу він необхідний без компромісів. В такому випадку робиться ставка на перспективу, на передній план виходять людські якості, вміння навчатися, здатність швидко обробляти багато нової інформації, стежити за трендами і оперативно на них реагувати", – зізнається експерт.

Він додав, що за цими змінами в ринку не встигає освіта – кадри готуються досить непогані, але на державному рівні це працює лише в декількох вузах по країні. Освітні програми не оновлюються так гнучко і часто, як хотілося б, викладачі не встигають стежити за всім і передавати це студентам. Інший прошарок фахівців – світчери – або самоучки, або випускники курсів. Там підводні камені заховані на глибині несистемності навчання або застарілості програм, але це більше ймовірний ризик, ніж правило – зазвичай рівень підготовки високий.

Ринок ІТ в Україні перегрітий / Фото Pixabay

Співзасновники рекрутингово-аналітичної агенції Make it in Ukraine Шад Патерсон та Максим Уперяка, зазначили, що нестача якісних кадрів – це досить давня проблема. Працівників початкового рівня зазвичай вистачає, а в деяких сферах навіть забагато. Але в сучасному діджиталізованому бізнес-середовищі, особливо в IT надзвичайно великий попит на досвідчених фахівців рівня Middle+/ Senior.

Вони пояснюють, що "перегрітий ринок" в IT це:

велика кількість проєктів та вакансій;

значно менша кількість кандидатів, які розглядають можливість зміни роботи;

великі зарплати: компанії пропонують великі гроші, кандидати у своїх зарплатних очікуваннях називають великі суми.

Починається зменшення цікавості іноземних інвесторів та IT-компаній до українських IT-фахівців. Хтось згортає центри розробки та філії в Україні, хтось починає шукати фахівців в інших країнах, де ринки ще не такі перегріті. Це ще не повсюдна тенденція, але передумови вже дуже чіткі,

– кажуть експерти.

Вони додали, що за результатами їхнього дослідження деякі агенції, які на ринку 10-15 років, бачили подібні аномальні стани ринку праці й раніше. Але більшість вважає, що настільки "перегрітий" ринок вперше в історії українського IT. І очікувати на те, що зарплати в IT зменшаться, а ринок вщухне, найближчим часом на варто.

Олена Танасевська, директор HR-департаменту Senseit.Solutions, пояснила, що у період карантину і локдауна кількість онлайн магазинів/пропозицій стрімко зросла. Виникла потреба у нових електронних додатках і програмному забезпеченні, це означає високий попит на розробників і верстальників.

Тому на ринку з’явилося багато стартапів, які пропонують хороші зарплати. Це теж сприяє росту попиту на фахівців. Ситуація пояснюється тим, що якщо раніше розробник виходив на ринок у пошуках пропозицій високооплачуваної роботи, то сьогодні такі фахівці працюють віддалено з дому і просто беруть участь у додаткових проєктах.

Це значно ускладнює процес найму фахівця на роботу. Як результат, час пошуку потрібних кадрів зростає. Так, сьогодні, щоб знайти розробника компанії потрібно 30-80 днів, це залежить від кваліфікації та вимог до його роботи,

– підсумувала Танасевська.