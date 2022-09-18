Об этом 24 каналу сказал депутат парламента Чеченской Республики Ичкерия и участник двух Чеченских войн Хусейн Исханов. По его словам, у рамзана кадырова еще в юности наблюдалась неукротимая жестокость к людям.
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"Искали человека, который просто выполнял бы приказы"
Исханов отметил, что отец кадырова был убит фсб. Ведь на том стадионе, на котором его взорвали, шел месяц ремонт и постоянно собаками проверяли на наличие взрывчатки. А Ахмата Кадырова специально посадили туда, где было заложено взрывное устройство.
По его словам, отец кадырова больше проявлял человечность. Он даже упрекал россиян, что те чрезмерно применяют силу.
В то же время, отметил депутат парламента Чеченской Республики Ичкерия, у его сына практически всегда наблюдалась неукротимая жестокость к людям. А путин как фсбшник понимал, что ему нужен такой человек, который будет слепо выполнять любое распоряжение, в частности, под убийство любого.
По моему мнению, это чистая работа фсб, агентурная работа. Они следили за этим рамзаном. Они искали человека, который, например, просто бы выполнял приказы, словно какой-то робот. Им такой нужен был. А его отец не был роботом,
– сказал Исханов.
Он добавил, что рамзана кадырова поднимали медленно, ведь сразу поставить его большим начальником было нельзя, потому что возраст не позволял.
Почему кадыров возглавил Чечню и как погиб его отец: смотрите видео
Действительно ли путин боится кадырова
Исханов заявил, что слухи о том, что кремль и путин боятся кадырова просто смешны. Информация о нем намеренно раздувается, чтобы отвлечь от другого.
Это фейки. Чем больше мы говорим о кадырове, тем меньше мы говорим о путине. Чем больше мы говорим о воюющих в Украине чеченцах, тем меньше мы говорим о российской армии, 170 тысяч которой стояли на границе с россией,
– отметил участник двух Чеченских войн.
Он отметил, что в состав российской армии входит очень малый процент, например татар. А когда речь идет о чеченцах, то следует говорить, что это именно военнослужащие российской армии чеченской национальности.
Почему сегодня такое впечатление создали, что у кадырова есть своя армия!? Этого кадырова намеренно раздувают как шар. Чем больше его надуваешь, тем за этим шаром ничего не видно,
– объяснил он.
Он напомнил, что буквально недавно все обсуждали заявление кадырова о том, что он намерен уйти в отставку.
Какое это имеет значение для мира? Кто такой кадыров? А я сказал, например, увидите, что через несколько дней он скажет, нет, я передумал. Так и получилось,
– подчеркнул Исханов.
Он добавил, что это все для того, чтобы отвести внимание прессы от войны в Украине, от проигрыша, который терпит российская армия. И кадыров применяет такие маневры.
Кадыров и его заявления: что известно
- В начале сентября рамзан кадыров заявил о желании уйти в отставку. Однако такие слова от него раздаются не в первый раз, но на этот раз кремль, кажется, нашел ему другую работу.
- Глава чечни рамзан кадыров заявил, что на "специальную военную операцию" против Украины вернулись его элитные подразделения.
- Некоторые росСМИ написали, что кадыров может занять должность руководителя росгвардии, которую сейчас возглавляет золотов. А золотова могут поставить на место министра обороны россии шойгу.
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