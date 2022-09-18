Про це 24 каналу сказав депутат парламенту Чеченської Республіки Ічкерія та учасник двох Чеченських воєн Хусейн Ісханов. За його словами, рамзана кадирова ще в юності спостерігалася неприборкана жорстокість до людей.

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"Шукали людину, яка просто би виконувала накази"

Ісханов зазначив, що батько кадирова був убитий фсб. Адже на тому стадіоні, на якому його підірвали, місяць йшов ремонт і постійно собаками перевіряли на наявність вибухівки. А Ахмата Кадирова спеціально посадили туди, де був закладений вибуховий пристрій.

За його словами, батько кадирова більше виявляв людяність. Він навіть дорікав росіянам, що ті надмірно застосовують силу.

Натомість, зауважив депутат парламенту Чеченської Республіки Ічкерія, у його сина практично завжди спостерігалася неприборкана жорстокість до людей. А путін як фсбшник розумів, що йому потрібна така людина, яка буде сліпо виконувати будь-яке розпорядження, зокрема, під убивство будь-кого.

На мій погляд, це чиста робота фсб, агентурна робота. Вони стежили за цим рамзаном. Вони шукали людину, яка, наприклад, просто би виконувала накази, наче якийсь робот. Їм такий потрібен був. А його батько не був роботом,

– сказав Ісханов.

Він додав, що рамзана кадирова піднімали поволі, адже одразу поставити його великим начальником не можна було, тому що вік не дозволяв.

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Чи справді путін боїться кадирова

Ісханов заявив, що чутки про те, що кремль і путін бояться кадирова є просто смішними. Інформація про нього навмисне роздувається, щоб відволікти від іншого.

Це фейки. Чим більше ми говоримо про кадирова, тим менше ми говоримо про путіна. Чим більше ми говоримо про чеченців, які воюють в Україні, тим менше ми говоримо про російську армію, 170 тисяч якої стояли на кордоні з росією,

– зазначив учасник двох Чеченських воєн.

Він зауважив, що до складу російської армії входить дуже малий відсоток, наприклад, татар. А, коли мовиться про чеченців, то варто казати, що це саме військовослужбовці російської армії чеченської національності.

Чому сьогодні таке враження створили, що у кадирова є своя армія!? Цього кадирова навмисно роздувають, як кулю. Чим більше її надуваєш, тим за цією кулею нічого не видно,

– пояснив він.

Він нагадав, що буквально нещодавно всі обговорювали заяву кадирова про те, що він має намір піти у відставку.

Яке це має значення для світу? Хто такий кадиров? А я сказав, наприклад, побачите, що через кілька днів він скаже, ні, я передумав. Так і вийшло,

– наголосив Ісханов.

Він додав, що це все для того, щоб відвести увагу преси від війни в Україні, від програшу, якого зазнає російська армія. І кадиров застосовує такі маневри.

Кадиров та його заяви: що відомо

На початку вересня рамзан кадиров заявив про бажання піти у відставку. Однак такі слова від нього лунають не вперше, та цього разу кремль, здається, знайшов йому іншу роботу.

Глава чечні рамзан кадиров заявив, що на "спеціальну воєнну операцію" проти України повернулися його елітні підрозділи.

Деякі росЗМІ написали, що кадиров може обійняти посаду керівника росгвардії, яку зараз очолює золотов. Натомість золотова можуть поставити на місце міністра оборони росії шойгу.

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