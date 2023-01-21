В частности, путинский глава Чечни заявляет, что участие его боевиков в войне в Украине якобы проходит на "четко выраженных религиозных основаниях". Этим он пробует укрепить свою репутацию и репутацию собственной властной базы.
Заметьте Играют роль публичных страшилок: как Путин использует Пригожина и Кадырова.
Что заявил Кадыров
Что касается бороды, то Кадыров считает, что ее запрет якобы деморализует его бойцов. Хотя он и раньше говорил о "религиозных" причинах участия его боевиков в войне в Украине.
Однако на этот раз он пошел дальше и 20 января опубликовал видео с группой чеченских богословов, завершающих обучение в Российском университете специального назначения в Грозном.
Рамзан Кадыров отметил, что якобы более 300 кадиев (судьи и судьи, применяющие законы шариата) и имамов планируют пройти аналогичную подготовку и отправиться в Украину.
Кадыров может использовать кадиев и имамов в Украине для создания социальных условий относительно долгосрочного переселения мусульманского населения с Кавказа в оккупированные районы Украины,
– заявили в ISW.
По их данным, вероятное включение кадиев в чеченские подразделения, которые разворачиваются в Украине, заслуживает внимания. Ведь последние обычно выполняют судейские функции по уголовным и гражданским делам.
То есть, американские аналитики Института изучения войны предполагают, что присутствие кадиев в Украине может свидетельствовать о намерении Кадырова, чтобы чеченские силы выполняли основную функцию управления на оккупированных территориях.
Однако у ISW нет никаких доказательств, что у Кадырова есть именно такие планы.
Кратко о функции кадыровцев на войне в Украине
- Российский диктатор Владимир Путин использует кадыровцев для устрашения российских солдат. В частности, их ставят позади российских военных. Если те отступают, то кадыровцы расстреливают их на месте.
- Буквально 10 января в России новым командующим сухопутными войсками стал Александр Лапин. Это стало своеобразным ответом как владельцу вагнеровцев Пригожину, так и Кадырову. Они ведь постоянно критиковали Лапина.
- Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил, что в кругах Путина продолжается ожесточенная борьба. В частности, теперь следует ожидать ответа от Пригожина и Кадырова, которые, по мнению обозревателя, не оставят эту ситуацию просто так.