О своих планах, а точнее – фантазии, кадыров рассказал в соцсетях. Это сразу радостно распространили кремлевские СМИ.

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Планы по "демилитаризации" Польши кадыров обсуждал за чашкой чая

О том, как он планирует начать "демилитаризировать" страны НАТО, глава чечни делился в почти "светской беседе за чашкой чая" со своим помощником - командиром отряда "ахмат" апты алаудиновым.

глава чечни планирует "демилитаризировать" страны НАТО

Правда, в сообщении, сопровождавшем видео, кадыров больше рассказывал "героические" истории из жизни алаудинова, чем детализировал будущее "покорение" стран Североатлантического альянса.

Так боевым достижениям и умению чеченца позавидовали бы все герои голливудских боевиков. Кадыров уверяет, что алаудинов и "освобождал" 36 населенных пунктов, и "шайтанов" на джипе искал, и неумелыми бойцами из квазиреспублик руководил.

Обратите внимание! Что касается "демилитаризации" Польши, то кадыров лишь сказал, что она – первая в списке после "взятия Киева". Как и чем будут "брать" украинскую столицу, а затем целую Польшу, глава чечни решил не конкретизировать. Очевидно, чтобы не испортить легенду.

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Тем временем в чечне растет движение протеста: коротко

Ислам Белокиев на своем ютуб-канале сообщил о том, что народы Кавказа будут продолжать активную борьбу с российским колониализмом.

В Ичкерии проводится активная работа с украинскими и западными партнерами.

Цель – военная деоккупация Ичкерии.

В батальоне Шейха Мансура объяснили, что готовятся к войне за независимость. Такие планы разрабатываются давно.

Смотрите в видео – Фейгин о желании кадырова получить ПВО для чечни: