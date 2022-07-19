О своих планах, а точнее – фантазии, кадыров рассказал в соцсетях. Это сразу радостно распространили кремлевские СМИ.
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Планы по "демилитаризации" Польши кадыров обсуждал за чашкой чая
О том, как он планирует начать "демилитаризировать" страны НАТО, глава чечни делился в почти "светской беседе за чашкой чая" со своим помощником - командиром отряда "ахмат" апты алаудиновым.
глава чечни планирует "демилитаризировать" страны НАТО
Правда, в сообщении, сопровождавшем видео, кадыров больше рассказывал "героические" истории из жизни алаудинова, чем детализировал будущее "покорение" стран Североатлантического альянса.
Так боевым достижениям и умению чеченца позавидовали бы все герои голливудских боевиков. Кадыров уверяет, что алаудинов и "освобождал" 36 населенных пунктов, и "шайтанов" на джипе искал, и неумелыми бойцами из квазиреспублик руководил.
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Тем временем в чечне растет движение протеста: коротко
- Ислам Белокиев на своем ютуб-канале сообщил о том, что народы Кавказа будут продолжать активную борьбу с российским колониализмом.
- В Ичкерии проводится активная работа с украинскими и западными партнерами.
- Цель – военная деоккупация Ичкерии.
- В батальоне Шейха Мансура объяснили, что готовятся к войне за независимость. Такие планы разрабатываются давно.
Смотрите в видео – Фейгин о желании кадырова получить ПВО для чечни: