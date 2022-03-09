Об этом в интервью рассказал Муслим Чеберлоевский – командир чеченского доброба имени Шейха Мансура. Он отметил, что, когда Россия в 2008 году напала на Грузию, врагов грузины не пускали, отбивались.

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Однако потом там появились кадыровцы, батальон "Восток", они взяли Цхинвали. С того момента их готовили как бойцовских собак, отметил Муслим Чеберлоевский.

Основная ставка Путина была на кадыровцев

Он добавил, что в 2014 году кадыровцы попали под удар. Их забрали, но не для того, чтобы полностью отказаться от Украины, а чтобы подготовить. Их отправляли в Сирию, тренировали.

Основная ставка Путина была на них: придут кадыровцы, все разбегутся, и они сразу примут все. Что происходит сегодня мы видим. Их, как цыплят, разносят на этих полях,

– отметил Муслим Чеберлоевский.

Путин по всей России допускал произвол кадыровцев, потому что это, по словам командира чеченского добробата, было подготовкой к ответной войне. На самом деле кадыровцы только делали вид, что непобедимы и что-то могут.

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