Про це в інтерв'ю розповів Муслім Чеберлоєвський – командир чеченського добробату імені Шейха Мансура. Він зазначив, що коли Росія у 2008 році напала на Грузію, ворогів грузини не пускали, відбивалися.

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Однак потім там з'явились кадирівці, батальйон "Схід", вони взяли Цхінвалі. З того моменту їх готували як бійцівських собак, зазначив Муслім Чеберлоєвський.

Основна ставка Путіна була на кадирівців

Він додав, що у 2014 році кадирівці потрапили під удар. Їх забрали, проте не для того, щоб повністю відмовитися від України, а щоб підготувати. Їх відправляли до Сирії, тренували.

Основна ставка Путіна була на них: прийдуть кадирівці, всі розбіжаться, і вони відразу візьмуть усе. Що відбувається сьогодні, ми бачимо. Їх, як курчат, розносять на цих полях,

– зазначив Муслім Чеберлоєвський.

Путін по всій Росії допускав свавілля кадирівців, бо це, за словами командира чеченського добробату, було підготовкою до відповідної війни. Насправді кадировці лише вдавали, що непереможні і щось можуть.

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