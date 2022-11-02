По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, недавно на вооружение многим подразделениям росгвардии и отряда "Ахмат" как ее части поступили новые бронежилеты с улучшенными защитными качествами. Кроме того, они начали использовать пули повышенной пробиваемости.
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Такие боеприпасы, к сожалению, способны пробивать даже те средства защиты, которыми пользуются наши военные. Тесты показали, что патроны 5.45x39 мм с такой бронебойной пулей и остроконечным сердечником из карбида вольфрама могут насквозь прошивать плиты класса защиты 5+.
Заградительные отряды "зарядили" для борьбы с мобилизованными
- Впрочем, к счастью, российское командование целенаправленно оснащает такими изделиями отнюдь не свою пехоту, а именно те подразделения, выполняющие функцию заградительных отрядов.
- Дело в том, что сводное войско оккупантов держится прежде всего на страхе перед своими. По мнению генералов, каждый солдат должен понимать, что его неизбежно убьют в случае невыполнения приказа, тогда как в тяжелых боях у него будет хоть какой-то шанс выжить.
- Чтобы удерживать отряды захватчиков на линии фронта и не допустить полного разложения боеспособности, Кремль вынужденно пользуется тактикой СССР, где едва ли не за каждым военнослужащим или наемником стоят каратели, расстреливающие беглецов или отступающих без угрызений совести.
- Именно это дает московскому командованию возможность вести войну до последнего россиянина, иначе захватчики могли бы давно разбежаться. Поэтому ценность карательных отрядов является для Путина самой высокой.
- Поскольку в армию начали поступать тысячи частично мобилизованных, а количество дезертирств среди россиян стремительно растет, в Москве решили обеспечить своим опричникам улучшенные условия работы.
Усиленные пули и улучшенные бронежилеты более или менее массово появились у кадыровцев и других росгвардейцев именно в октябре, после того, как на фронте увеличилось количество инцидентов с наказанием мобилизованных.
Пули повышенной пробиваемости завезли росгвардейцам в начале октября / Фото источников 24 канала
Чтобы заградительные отряды могли более эффективно отстреливать "чмобиков" и несли при этом меньшее количество потерь, генералы распорядились предоставить им действительно качественное снаряжение и боеприпасы.
Потому что если мобилизованные перебьют кадыровцев, путинскому режиму не поздоровится. Ведь найти верных и обученных нелюдей на замену – почти невозможно. Чеченский царь воспитывал такие подразделения годами, не щадя сил и денег. Параллельно с этим рядовым российским "Ванькам" насаждалось мнение о невероятной жестокости "ахматовцев". Так что если сейчас вместо кадыровцев в качестве заградительных отрядов поставить условных дагестанских добровольцев, такого эффекта не будет.
Как мобилизованным россиянам сбежать с поля боя
Так что с учетом "закручивания гаек" внутри сводного захватнического войска, шансы на выживание у "частично мобилизованных" стали еще меньше.
Гарантировать жизнь в случае попадания в зону боевых действий может только добровольная сдача в плен. В то же время "чмобики" все больше пытаются бежать не в сторону ВСУ, а в тыл к своим войскам, где совершают типичные ошибки.
Во-первых, российские мобилизованные почему-то думают, что командование может их пожалеть и не казнить за побег. Во-вторых, они не открывают огонь по карателям, давая им возможность спокойно прицелиться и расстрелять любое количество сбежавших с поля боя лиц.
На самом же деле, как говорят в спецслужбах, во время встречи с кадыровцами нужно вести непрерывный огонь в их сторону, а ликвидировать хорошо снаряженных карателей обязательно выстрелами в голову. Конечно, попадание пули в улучшенный бронежилет способно нанести серьезную травму и даже вывести бойца из строя, но этот эффект временный.
Легкие плиты, которыми пользуются кадыровцы и росгвардейцы, держат пулю 338 калибра / Фото из соцсетей
Чтобы раненый кадыровец не мог восстановиться, дать показания против тех, кто его "обидел", и вообще приобщиться к поиску беглецов, контрольный выстрел обязателен.
Кроме того, мобилизованным вообще не нужно бояться возвращаться в Россию. Если они расправятся со всеми командирами-свидетелями побега и смогут тайно пробраться через границу, ни один полицейский их не задержит. В оккупационном войске происходит полный беспредел. Вычислить, кто из мобилизованных пропал во время боя, кто оказался в плену, а кто погиб почти невозможно. Поэтому о тех, кто правильно сбежал, никто никогда не узнает. Повестку таким не дадут: каждому патрулю можно показывать военный билет и говорить, что служба по мобилизации продолжается, а командование отпустило в отпуск. Главное при этом не возвращаться на прежнее место работы и не появляться в собственной части.