По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, недавно на вооружение многим подразделениям росгвардии и отряда "Ахмат" как ее части поступили новые бронежилеты с улучшенными защитными качествами. Кроме того, они начали использовать пули повышенной пробиваемости.

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Такие боеприпасы, к сожалению, способны пробивать даже те средства защиты, которыми пользуются наши военные. Тесты показали, что патроны 5.45x39 мм с такой бронебойной пулей и остроконечным сердечником из карбида вольфрама могут насквозь прошивать плиты класса защиты 5+.

Заградительные отряды "зарядили" для борьбы с мобилизованными

Впрочем, к счастью, российское командование целенаправленно оснащает такими изделиями отнюдь не свою пехоту, а именно те подразделения, выполняющие функцию заградительных отрядов.

Дело в том, что сводное войско оккупантов держится прежде всего на страхе перед своими. По мнению генералов, каждый солдат должен понимать, что его неизбежно убьют в случае невыполнения приказа, тогда как в тяжелых боях у него будет хоть какой-то шанс выжить.

Чтобы удерживать отряды захватчиков на линии фронта и не допустить полного разложения боеспособности, Кремль вынужденно пользуется тактикой СССР, где едва ли не за каждым военнослужащим или наемником стоят каратели, расстреливающие беглецов или отступающих без угрызений совести.

Именно это дает московскому командованию возможность вести войну до последнего россиянина, иначе захватчики могли бы давно разбежаться. Поэтому ценность карательных отрядов является для Путина самой высокой.

Поскольку в армию начали поступать тысячи частично мобилизованных, а количество дезертирств среди россиян стремительно растет, в Москве решили обеспечить своим опричникам улучшенные условия работы.

Усиленные пули и улучшенные бронежилеты более или менее массово появились у кадыровцев и других росгвардейцев именно в октябре, после того, как на фронте увеличилось количество инцидентов с наказанием мобилизованных.



Пули повышенной пробиваемости завезли росгвардейцам в начале октября / Фото источников 24 канала

Чтобы заградительные отряды могли более эффективно отстреливать "чмобиков" и несли при этом меньшее количество потерь, генералы распорядились предоставить им действительно качественное снаряжение и боеприпасы.

Потому что если мобилизованные перебьют кадыровцев, путинскому режиму не поздоровится. Ведь найти верных и обученных нелюдей на замену – почти невозможно. Чеченский царь воспитывал такие подразделения годами, не щадя сил и денег. Параллельно с этим рядовым российским "Ванькам" насаждалось мнение о невероятной жестокости "ахматовцев". Так что если сейчас вместо кадыровцев в качестве заградительных отрядов поставить условных дагестанских добровольцев, такого эффекта не будет.

Как мобилизованным россиянам сбежать с поля боя

Так что с учетом "закручивания гаек" внутри сводного захватнического войска, шансы на выживание у "частично мобилизованных" стали еще меньше.

Обратите внимание! Для военных России, желающих сдаться в плен, работает круглосуточная горячая линия Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Обращаться могут сами военные, а также их родные:

+38 066 580 34 98;

+38 093 119 29 84 (круглосуточно).



Россиянам гарантируют право на жизнь и соблюдение запрета на пытки в соответствии с международным законодательством.

Гарантировать жизнь в случае попадания в зону боевых действий может только добровольная сдача в плен. В то же время "чмобики" все больше пытаются бежать не в сторону ВСУ, а в тыл к своим войскам, где совершают типичные ошибки.

Во-первых, российские мобилизованные почему-то думают, что командование может их пожалеть и не казнить за побег. Во-вторых, они не открывают огонь по карателям, давая им возможность спокойно прицелиться и расстрелять любое количество сбежавших с поля боя лиц.

На самом же деле, как говорят в спецслужбах, во время встречи с кадыровцами нужно вести непрерывный огонь в их сторону, а ликвидировать хорошо снаряженных карателей обязательно выстрелами в голову. Конечно, попадание пули в улучшенный бронежилет способно нанести серьезную травму и даже вывести бойца из строя, но этот эффект временный.



Легкие плиты, которыми пользуются кадыровцы и росгвардейцы, держат пулю 338 калибра / Фото из соцсетей

Чтобы раненый кадыровец не мог восстановиться, дать показания против тех, кто его "обидел", и вообще приобщиться к поиску беглецов, контрольный выстрел обязателен.

Кроме того, мобилизованным вообще не нужно бояться возвращаться в Россию. Если они расправятся со всеми командирами-свидетелями побега и смогут тайно пробраться через границу, ни один полицейский их не задержит. В оккупационном войске происходит полный беспредел. Вычислить, кто из мобилизованных пропал во время боя, кто оказался в плену, а кто погиб почти невозможно. Поэтому о тех, кто правильно сбежал, никто никогда не узнает. Повестку таким не дадут: каждому патрулю можно показывать военный билет и говорить, что служба по мобилизации продолжается, а командование отпустило в отпуск. Главное при этом не возвращаться на прежнее место работы и не появляться в собственной части.