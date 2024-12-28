Есть предположение, что именно чеченские силы противовоздушной обороны сбили самолет Embraer 190, который летел из Баку в Грозный. Политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман рассказал 24 Каналу, что не будет никаких последствий для Кадырова, если это подтвердится.

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Власть Кадырова в России

Игорь Эйдман отметил, что Рамзану Кадырову сходило с рук очень много ужасных преступлений, поэтому, вероятно, причастность к сбиванию самолета в Казахстане не станет исключением.

Кадырову можно все, если это не касается Владимира Путина. Диктатор прощает ему многое, но интересы собственного кошелька ему важнее,

– подчеркнул политолог.

По его мнению, ситуация довольно непонятная, ведь неизвестно, как будет развиваться противостояние Кадырова с силовиками. Они могут попытаться отстранить его от власти, учитывая новости об авиакатастрофе.

Важно! Политолог Максим Несвитайлов считает, что положение главы Чечни Рамзана Кадырова может пошатнуться из-за сбивания азербайджанского самолета. Эта ситуация может его заставить пойти на уступки Азербайджану, что серьезно повлияет на политический статус.

Эйдман считает, что союзниками лидер Чечни является только росгвардия, а все остальные силовики его заклятые враги. Поэтому все зависит от Путина, за которым последнее слово относительно судьбы Кадырова.