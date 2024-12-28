25 декабря вблизи Актау в Казахстане упал пассажирский самолет, который направлялся из Баку в Грозный. В результате авиакатастрофы погибли десятки людей. Выяснилось, что самолет могла сбить российская ПВО. В России также продолжаются расследования обстоятельств и причин авиакатастрофы. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на слова пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

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Реакция России относительно крушения самолета Embraer 190

Песков в комментарии журналистам рассказал, что глава Росавиации Дмитрий Ядров предоставлял свой комментарий относительно авиакатастрофы в Казахстане. По его словам, Россия готова оказать всестороннюю поддержку Казахстану и Азербайджану в расследовании этого события.

Ждем результатов расследования. Неуместно что-то об этом говорить со стороны администрации президента. И в этом случае прошу вас ориентироваться на заявление Ядрова,

– сказал пресс-секретарь Путина.

В Москве не спешат признавать свою вину за сбивание самолета и гибель людей. Дмитрий Песков уже отмечал, что в Кремле знают о заявлениях из Баку с требованиями просить прощения, но пока не имеют что сказать.

Как аварию комментируют в Росавиации

Глава Росавиации Ядров 27 декабря впервые прокомментировал авиакатастрофу. Он рассказал, что в тот день "украинские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ". Поэтому в аэропорту Грозный вводился режим "Ковер" и все самолеты должны были покинуть воздушное пространство в этом районе.

Российский чиновник отметил тщательное расследование трагедии. Ядров также заявил, что пилотам предлагали посадить самолет в других аэропортах, но "они решили следовать в аэропорт Актау".

Украинский Центр противодействия дезинформации утверждает, что такие заявления о расследовании и неготовность России комментировать события лишь подтверждают ее вину.