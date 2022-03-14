Боевики сняли видео в детском доме на Киевщине

О том, что кадыровцы планировали захватить детский дом, сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко. Лидер Чечни опубликовал видео, где он якобы в Украине.

Кстати Кадыров – клоун и трус, который пугает разве что пацанов в России, – генерал-майор СБУ

В МВД проанализировали видео Кадырова. Сообщается, что кадыровцы планировали захватить жителей детского дома в заложники.

Цель террористов – шантажировать Украину и весь мир. Денисенко отметил, что чеченские боевики сняли видео в одном из детских домов Киевской области, однако оттуда еще ранее эвакуировали людей.

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