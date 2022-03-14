Бойовики зняли відео у дитячому будинку на Київщині

Про те, що кадирівці планували захопити дитячий будинок, повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко. Лідер Чечні опублікував відео, де він нібито в Україні.

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У МВС проаналізували відео Кадирова. Повідомляється, що кадирівці планували захопити мешканців дитячого будинку у заручники.

Ціль терористів – шантажувати Україну і весь світ. Денисенко зазначив, що чеченські бойовики зняли відео в одному з дитячих будинків Київської області, однак звідти ще раніше евакуювали людей.

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