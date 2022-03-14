Про це в ефірі 24 каналу заявив генерал-майор СБУ Віктор Ягун. Він зазначив, що кадирівців зневажають навіть самі чеченці, а за першої зустрічі з нормальними людьми – вони розлітаються в різні сторони.

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Кадирівці – не вояки, а "артисти"

За його словами, навіть в російській армії кадирівців ніхто серйозно не сприймає, оскільки доведено, що ці берети, які вони "здобувають" у своїх академіях – блеф, їх фактично купляють за гроші. Як наголосив генерал-майор СБУ, це ніякі не спецназівці, а "артисти", які накупили тактичного одягу й хизуються ним по лісах.

Сам Кадиров – клоун та боягуз, який лякає хіба пацанів в Росії. Більше він нічого не вміє,

– зауважив Ягун.

Кадиров боїться покидати Чечню

Він також додав, що за інформацією журналістів-розслідувачів, кадирівці, які знімалися у відео, справді були в Україні, однак за ротацією вже повернулися в Чечню. Тобто, на їхню думку, Кадиров дочекався їхнього приїзду і записав фейкове відео, нібито він приїхав до них в гості.

Те, що Кадиров сюди прибув – я глибоко сумніваюся. Він такий боягуз, що боїться виїхати за територію Чечні, оскільки розуміє, що нажив стільки ворогів, що його пересування навіть Росією – проблематичне. Тому він точно не був в Україні,

– зауважив Ягун.

Фейкове прибуття Кадирова: що відомо

У Росії не змогли підтвердити інформацію, що Кадиров прибув в Україну. Тобто цілком ймовірно, що його там і не було. А вся ця історія – для залякування.

Водночас після заяви Кадирова, що він начебто перебуває в Україні – впливові політики вже почали пропонувати за його голову щедру винагороду. Колишній нардеп Євген Рибчинський пообіцяв будинок із 40 сотками під Києвом.

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