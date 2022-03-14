Кадиров в соціальних мережах вирішив похизуватися тим, що він під Києвом – у Гостомелі. І для підтвердження своїх слів навіть опублікував відео з чеченськими бойовиками. Правда самого Кадирова на цьому відео немає. Зате є чимало залякувань у постах, які не працюють на українських військових.

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Те, чи був Кадиров на позиціях бойовиків у Гостомелі, не можуть навіть підтвердити і в Росії. Цілком ймовірно, що його там і не було. А вся ця історія – для залякування.

Правда в Росії мали б знати, що залякувати українців кадирівцями – це марна справа. Це в Росії пропаганда працювала десятиліття на те, щоб створити з чеченців образ головорізів. Правда дійшло до того, що кадирівці скористалися такої ситуацією, і тримають самих росіян у страху перед собою.

Україна за цей час жила в дещо іншому інформаційному полі. Відтак боязні перед кадирівцями в нас немає. Адже самих кадирівців використовують не так для військових справ, як для "показухи". Це підтверджують і самі російські військові, які потрапили в полон – кадирівці вирішили не забирати ранених росіян, а розстріляли їх.