В частности, сейчас кадыровцы массово вывозят оборудование с металлургического комбината имени Ильича. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Какое оборудование воруют и что с ним делают дальше

В течение нескольких последних лет из-за давления общественности по экологии на завод Ильича в Мариуполе закупили современное иностранное оборудование, которое позволяет увеличивать эффективность производства, уменьшать выбросы и тому подобное. Сейчас кадыровцы цинично воруют все это оборудование.

До начала полномасштабного вторжения часть российских металлургических комбинатов также приобрела то же оборудование у иностранных производителей. Однако сейчас из-за санкций россияне не могут ни обслуживать собственное оборудование, ни ремонтировать его,

– пояснил советник городского головы Мариуполя.

Учитывая комплекс металлургического производства, два года это достаточно большой промежуток времени, в течение которого любое оборудование требует технического обслуживания, иногда ремонта или замены.

Сейчас оборудование с комбината Ильича демонтируют, вывозят и продают на металлургические комбинаты, в частности на территории России, где его потом будут использовать для техобслуживания и ремонтов,

– отметил Андрющенко.

Сейчас комбинат Ильича может находиться под контролем Рамзана Кадырова и приближенных к нему лиц.

К слову, почти все оборудование на комбинате уцелело, ведь на его территории фактически не было боевых действий, в отличие от "Азовстали". Кальмиусский район Мариуполя, в котором расположен завод Ильича, меньше всего пострадал во время российского вторжения.

Что кадыровцы делают с ломом

Кроме этого, из металлургического комбината кадыровцы вырезают лом и продают его. Спрос на металлолом большой, ведь он является основным сырьем для белой металлургии.

Оказывается, что Кадыров на сегодня имеет один из крупнейших источников лома, потому что два мариупольских комбината – это бесконечный источник для поставки металлолома. Там все металлическое, поэтому можно до бесконечности его вырезать, вывозить,

– сказал советник городского головы Мариуполя.

Единственный вопрос в том, что его неудобно транспортировать, однако оккупанты работают над его решением. На соседнем заводе "Азовэлектросталь" кадыровцы пытаются запустить электродуговые печи, что позволит переплавлять лом в более удобные формы для транспортировки.

Вражеские захватчики уже начали использовать порт для вывоза металлолома в третий страны, например, Индию, Китай.

Обратите внимание! По данным The Wall Street Journal, в марте 2024 года оккупационные власти Мариуполя отчитались, что за полгода с завода отправили 130 тысяч тонн побочных продуктов железа. Все это оценили примерно в 16 миллионов долларов.