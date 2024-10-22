Зокрема, зараз кадирівці масово вивозять обладнання з металургійного комбінату імені Ілліча. Детальніше про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Яке обладнання крадуть та що з ним роблять далі

Протягом кількох останніх років через тиск громадськості щодо екології на завод Ілліча у Маріуполі закупили сучасне іноземне обладнання, яке дозволяє збільшувати ефективність виробництва, зменшувати викиди тощо. Зараз кадирівці цинічно крадуть все це устаткування.

До початку повномасштабного вторгнення частина російських металургійних комбінатів також придбала те саме устаткування в іноземних виробників. Однак зараз через санкції росіяни не можуть ані обслуговувати власне обладнання, ані ремонтувати його,

– пояснив радник міського голови Маріуполя.

Враховуючи комплекс металургійного виробництва, два роки це достатньо великий проміжок часу, протягом якого будь-яке устаткування потребує технічного обслуговування, іноді ремонту чи заміни.

Зараз устаткування з комбінату Ілліча демонтують, вивозять й продають на металургійні комбінати, зокрема на території Росії, де його потім використовуватимуть для техобслуговування і ремонтів,

– зазначив Андрющенко.

Зараз комбінат Ілліча може перебувати під контролем Рамзана Кадирова та наближених до нього осіб.

До слова, майже все обладнання на комбінаті вціліло, адже на його території фактично не було бойових дій, на відміну від "Азовсталі". Кальміуський район Маріуполя, у якому розташований завод Ілліча, найменше постраждав під час російського вторгнення.

Що кадирівці роблять з брухтом

Крім цього, з металургійного комбінату кадирівці вирізають брухт й продають його. Попит на металолом великий, адже він є основною сировиною для білої металургії.

Виявляється, що Кадиров на сьогодні має одне з найбільших джерел брухту, тому що два маріупольські комбінати – це нескінченне джерело для постачання металолому. Там все металеве, тож можна до нескінченності його вирізати, вивозити,

– мовив радник міського голови Маріуполя.

Єдине питання в тому, що його незручно транспортувати, однак окупанти працюють над його розв'язанням. На сусідньому заводі "Азовелектросталь" кадирівці намагаються запустити електродугові печі, що дозволить переплавляти брухт у більш зручні форми для транспортування.

Ворожі загарбники вже почали використовувати порт для вивезення металолому в третій країни, наприклад, Індію, Китай.

Зверніть увагу! За даними The Wall Street Journal, у березні 2024 року окупаційна влада Маріуполя прозвітувала, що пів року із заводу відправили 130 тисяч тонн побічних продуктів заліза. Усе це оцінили приблизно у 16 мільйонів доларів.