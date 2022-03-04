Сейчас они будут пытаться заминировать АЭС. Об этом сообщили источники 24 канала на станции.
Важно Россия обстреляла Запорожскую АЭС, – Зеленский
Таким образом, россияне собираются шантажировать всю Европу.
Обстрелы АЭС
Ночью 3 марта оккупанты обстреливают Запорожскую АЭС. Они уже попали в энергоблок. Вспыхнул пожар, который спасатели даже не могут начать тушить из-за обстрелов.
Что делать в случае радиационной аварии / Инфографика 24 канала
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