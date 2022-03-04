Сейчас они будут пытаться заминировать АЭС. Об этом сообщили источники 24 канала на станции.

Важно Россия обстреляла Запорожскую АЭС, – Зеленский

Таким образом, россияне собираются шантажировать всю Европу.

Обстрелы АЭС

Ночью 3 марта оккупанты обстреливают Запорожскую АЭС. Они уже попали в энергоблок. Вспыхнул пожар, который спасатели даже не могут начать тушить из-за обстрелов.



Что делать в случае радиационной аварии / Инфографика 24 канала