В сети обнародовали видео, на котором Кадыров читает текст с листочка за столом с Путиным, передает 24 Канал. При этом буквы видны чуть ли не из космоса.
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Правда, даже с таким шрифтом Кадыров читает текст довольно медленно. Диктатор лишь кивал головой, делая вид, что слушает доклад.
Пользователи сети предполагают, вероятно, у главы Чечни проблемы со зрением. Среди других вариантов – проблемы с головой.
Как Кадыров читал доклад: видео
Что со здоровьем Кадырова
- Слухи о проблемах его проблем со здоровьем набрали обороты за последние несколько месяцев. Дело в том, что лидер Чечни сильно набрал вес. Были кадры, где он просто не может открыть глаз.
- Бывший вице-премьер Чечни Ахмад Закаев, живущий в эмиграции, также говорил о том, что Кадыров может иметь проблемы с почками. Это объясняет его раздутое тело.
- Во время встречи с предводителем боевиков Денисом Пушилиным у Кадырова на указательном пальце заметили медицинский прибор. Устройство похоже на переносной пульсоксиметр, следящий за уровнем кислорода в крови.