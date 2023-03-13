В сети обнародовали видео, на котором Кадыров читает текст с листочка за столом с Путиным, передает 24 Канал. При этом буквы видны чуть ли не из космоса.

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Правда, даже с таким шрифтом Кадыров читает текст довольно медленно. Диктатор лишь кивал головой, делая вид, что слушает доклад.

Пользователи сети предполагают, вероятно, у главы Чечни проблемы со зрением. Среди других вариантов – проблемы с головой.

Как Кадыров читал доклад: видео

Что со здоровьем Кадырова