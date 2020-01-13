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      Кафе, детские сады и целые кладбища: какая судьба постигнет списанные самолеты

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      Куда исчезают списанные самолеты / 24 канал

      Когда срок годности самолета подходит к концу, его обязательно списывают. Но даже после списания его жизненный путь не заканчивается. Более того, такие самолеты могут использовать повторно. Случается это не так часто. А вот использование деталей из старых самолетов – не такая уж и редкость. О кафе из старого самолета, детский сад и крупнейшее кладбище самолетов в мире – читайте в материале.

      Срок годности самолетов

      Огромные воздушные судна, как и другая техника, имеют свой конечный срок реализации. Интересно, что его определяет сама авиакомпания, то есть официально утвержденного возраста, после которого самолетам нельзя летать – нет.

      Читайте также: Почему самолет – самый безопасный транспорт и как побороть страх авиаперелетов

      Однако эксперты советуют использовать самолеты не старше 20 лет и только в случае, если перевозчик придерживается всех норм и правил безопасности. Однако не все авиакомпании придерживаются этих рекомендаций, и некоторые из них используют свои самолеты более 40 лет!

      Скільки років літакам, якими подорожують українці
      Сколько лет самолетам, на которых путешествуют украинцы / Инфографика 24 канала

      Также известны случаи, когда авиакомпании из менее развитых стран покупают уже списанные самолеты у развитых государств. Конечно, переживать за безопасность тяжелых воздушных путешествий нет смысла. Ведь неисправному самолету просто не дадут разрешение на взлет или посадку.

      Более того, Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) регулярно обновляет "черный список" авиакомпаний, которым из соображений безопасности и плохого обслуживания запрещено влетать в воздушное пространство государств-членов Европейского Союза.


      "Черный" список авиакомпаний / Фото: скриншот

      Судьба списанных авиалайнеров

      Разборки на запчасти

      Самолет – это огромная конструкция, которая имеет множество ценных деталей, а отдельные его элементы состоят из цветных металлов, платины, серебра и даже золота. Но самое ценное в самолетах – двигатели.

      Количество компонентов, которые могут повторно использоваться, зависит от возраста самолета. Мы можем снять до 1200 деталей из относительно нового самолета типа А320. От 80% до 90% стоимости такого судна составляет двигатель,
      – рассказал директор компании Air Salvage International Марк Грегори в интервью CNN Travel.

      Для сравнения: новый двигатель для Boeing 777 стоит примерно 30 миллионов долларов, зато за двигатель того же самолета, но 20-летнего, просят лишь 3 миллиона. Если кабина или салон в хорошем состоянии, то ее могут использовать для обучения бортпроводников и пилотов.

      Списаний літак розбирають на запчастини
      Списанный самолет разбирают на запчасти / Фото: Avianews

      Кладбище самолетов

      Наверное, худшая судьба, которая может постигнуть самолет – это ржавение среди песка где-то на старом аэродроме или базе. После того, как с самолета забирают все ценные детали, его перевозят на так называемые кладбища самолетов, они есть во многих странах мира, в том числе и в Украине. Например, недалеко от Запорожья, в Полтаве и на Харьковщине. А самое большое кладбище воздушных судов расположено на территории базы ВВС США "Девис-Монтен", что в Аризоне. В пустыне доживают свой возраст более 5000 самолетов разных моделей.

      Кладовище літаків в Аризоні, США
      Кладбище самолетов в Аризоне, США / Фото: Getty Images

      Подавляющее большинство самолетов перекрашивают в белые цвета, чтобы они не перегревались, сливают все жидкости и забирают ценные детали. Все, на этом жизненный путь воздушных судов завершается. Они просто стоят и гниют.

      Кладовище літаків в Аризоні, США
      База ВВС США "Девис-Монтен в Аризоне / Фото: Getty Images

      Ресторан в самолете

      В Индии старенький Airbus А320 превратился в роскошный ресторан. Hawai Adda, что на хинди означает "аэропорт", может вместить в себя до 72 человек.

      Старенький Airbus А320 перетворився на розкішний ресторан
      Старенький Airbus А320 превратился в роскошный ресторан / Фото: Tripadvisor

      Ресторан специализируется на вегетарианской кухне, а интерьер сочетает простоту и изящество. К слову, все в самолете, кроме мебели и освещения, сохранилось в первоначальном виде.

      Інтер'єр ресторану Hawai Adda
      Интерьер ресторана Hawai Adda / фото: Tripadvisor

      Похожий ресторан расположен в Китае. Тамошний бизнесмен выкупил самолет "Боинг" 737 в индонезийской авиакомпании Batavia Air, обанкротившейся в 2013 году. Ресторан называется Lily Airways, в честь жены бизнесмена.

      Ресторан має назву Lily Airways
      Ресторан называется Lily Airways / Фото: Getty Images

      Концепция ресторана максимально приближена к реальному воздушному судну. Официанты работают в униформе бортпроводников, а стандарты обслуживания совпадают с теми, которые предусмотрены на борту самолета.

      Ресторан має назву Lily Airways
      Ресторан Lily Airways расположен в Китае / Фото: Getty Images

      Отель в самолете

      Самый известный отель в самолете имеет название Jumbo Stay Hotel. Он расположен в стокгольмском аэропорту "Арланда".

      Готель у літаку Jumbo Stay Hotel
      Отель в самолете Jumbo Stay Hotel / Фото: Getty Images

      Посетители могут выбрать номер из нескольких вариантов. Есть и совсем бюджетные номера с общими душем и туалетом в коридоре, или роскошные номера в переделанной кабине пилотов с панорамным видом на аэропорт. Наиболее бюджетный вариант в четырехместном номере будет стоить от 1135 гривен с человека за сутки.

      Смотрите фото интерьера Jumbo Stay Hotel / Фото: Booking.com

       

      Детский сад на борту самолета

      В грузинском городе Рустави в списанном "Як-42" обустроили детский сад. Автор проекта Гари Чапидзе выкупил воздушное судно у грузинской авиакомпании Georgian Airways.

      Дитячий садочок на борту
      Детский сад на борту "Як-42" / Фото: Tripadvisor

      В этом детском саду учатся только 20 детей, а стоимость обучения там вдвое больше государственные учреждения дошкольного образования.

      Дитячий садочок на борту
      В садике учатся до 20 детей / Фото: Tripadvisor

      Самолет оборудован зонами для отдыха и обучения малышей, но самая интересная часть самолета – это кабина пилотов. Там дети могут "рулить" самолетом и нажимать все кнопки, а их там более 1,5 тысячи.

      Дитячий садочок на борту
      Кабина пилотов осталась в неизменном виде / Фото: Avianews

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: авиация Новости Украины Путешествия Публикации Статьи Бизнес Транспорт
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