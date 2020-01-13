Кафе, дитячі садочки та цілі цвинтарі: яка доля спіткає списані літаки

Коли термін придатності літака добігає кінця, його обов'язково списують. Але навіть після списання його життєвий шлях не закінчується. Ба більше, такі літаки можуть використовувати повторно. Трапляється це не так часто. А от використання деталей зі старих літаків – не така вже й рідкість. Про кафе зі старого літака, дитячий садочок та найбільший цвинтар літаків у світі – читайте у матеріалі.

Строк придатності літаків

Величезні повітряні судна, як і інша техніка, мають свій кінцевий термін реалізації. Цікаво, що його визначає сама авіакомпанія, тобто офіційно затвердженого віку, після якого літакам не можна літати – немає.

Читайте також: Чому літак – найбезпечніший транспорт та як побороти страх авіаперельотів

Однак експерти радять використовувати літаки не старші за 20 років і лише у випадку, якщо перевізник дотримується усіх норм та правил безпеки. Однак не всі авіакомпанії дотримуються цих рекомендацій, і деякі з них використовують свої літаки понад 40 років!



Скільки років літакам, якими подорожують українці / Інфографіка 24 каналу

Також відомі випадки, коли авіакомпанії з менш розвинених країн купують вже списані літаки у розвинених держав. Звісно, переживати за безпеку важких повітряних подорожей немає сенсу. Адже несправному літаку просто не дадуть дозвіл на зліт чи посадку.

Ба більше, Європейська агенція авіаційної безпеки (EASA) регулярно оновлює "чорний список" авіакомпаній, якими з міркувань безпеки та поганого обслуговування заборонено влітати в повітряний простір держав-членів Європейського Союзу.



"Чорний" список авіакомпаній / Фото: скріншот

Доля списаних авіалайнерів

► Розбирання на запчастини

Літак – це величезна конструкція, що має безліч цінних деталей, а окремі його елементи складаються з кольорових металів, платини, срібла та навіть золота. Але найцінніше у літаках – двигуни.

Кількість компонентів, які можуть повторно використовуватися, залежить від віку літака. Ми можемо зняти до 1200 деталей з відносно нового літака типу А320. Від 80% до 90% вартості такого судна складає двигун,

– розповів директор компанії Air Salvage International Марк Грегорі в інтерв'ю CNN Travel.

Для порівняння: новий двигун для Boeing 777 коштує приблизно 30 мільйонів доларів, натомість за двигун того ж літака, але 20-річного, просять лише 3 мільйони. Якщо кабіна чи салон у хорошому стані, то її можуть використовувати для навчання бортпровідників та пілотів.



Списаний літак розбирають на запчастини / Фото: Avianews

► Кладовище літаків

Напевно, найгірша доля, яка може спіткати літак – це ржавіння серед піску десь на старому аеродромі чи базі. Після того, як з літака забирають усі цінні деталі, його перевозять на так звані кладовища літаків, вони є у багатьох країнах світу, зокрема й в Україні. Наприклад, недалеко від Запоріжжя, у Полтаві та на Харківщині. А найбільше кладовище повітряних суден розташоване на території бази ВПС США "Девіс-Монтен", що в Аризоні. У пустелі доживають свій вік понад 5000 літаків різних моделей.



Кладовище літаків в Аризоні, США / Фото: Getty Images

Переважну більшість літаків перефарбовують у білі кольори, аби вони не перегрівалися, зливають усі рідини та забирають цінні деталі. Все, на цьому життєвий шлях повітряних суден завершується. Вони просто стоять і гниють.



База ВПС США "Девіс-Монтен" в Аризоні / Фото: Getty Images

► Ресторан у літаку

В Індії старенький Airbus А320 перетворився на розкішний ресторан. Hawai Adda, що на хінді означає "аеропорт", може вмістити у себе до 72 людей.



Старенький Airbus А320 перетворився на розкішний ресторан / Фото: Tripadvisor

Ресторан спеціалізується на вегетаріанській кухні, а інтер'єр поєднує простоту та витонченість. До слова, все в літаку, окрім меблів та освітлення, збереглося у первинному вигляді.



Інтер'єр ресторану Hawai Adda / Фото: Tripadvisor

Схожий ресторан розташований у Китаї. Тамтешній бізнесмен викупив літак "Боїнг" 737 в індонезійської авіакомпанії Batavia Air, що збанкрутіла у 2013 році. Ресторан має назву Lily Airways, на честь дружини бізнесмена.



Ресторан має назву Lily Airways / Фото: Getty Images

Концепція ресторану максимально наближена до реального повітряного судна. Офіціанти працюють в уніформі бортпровідників, а стандарти обслуговування збігаються з тими, які передбачені на борту літака.



Ресторан Lily Airways розташований у Китаї / Фото: Getty Images

► Готель у літаку

Найвідоміший готель у літаку має назву Jumbo Stay Hotel. Він розташований в стокгольмському аеропорту "Арланда".



Готель у літаку Jumbo Stay Hotel / Фото: Getty Images

Відвідувачі можуть обрати номер з-поміж декількох варіантів. Є і зовсім бюджетні кімнати з загальними душем і туалетом в коридорі, або розкішні номери у переробленій кабіні пілотів з панорамним видом на аеропорт. Найбільш бюджетний варіант у чотиримісному номері буде коштувати від 1135 гривень з людини за добу.

Дивіться фото інтер'єру Jumbo Stay Hotel / Фото: Booking.com

► Дитячий садочок на борту літака

У грузинському місті Руставі списаний "Як-42" облаштували дитячий садочок. Автор проєкту Гарі Чапідзе викупив повітряне судно у грузинської авіакомпанії Georgian Airways.



Дитячий садочок на борту "Як-42" / Фото: Tripadvisor

У цьому дитячому садочку вчаться лише 20 дітей, а вартість навчання там вдвічі більша за державні заклади дошкільної освіти.



У садочку вчаться до 20 дітей / Фото: Tripadvisor

Літак обладнаний зонами для відпочинку та навчання малечі, але найцікавіша частина літака – це кабіна пілотів. Там діти можуть "кермувати" літаком та натискати усі кнопки, а їх там понад 1,5 тисячі.



Кабіна пілотів залишилася у незмінному вигляді / Фото: Avianews

Цікаво! Найпопулярніші напрямки для подорожей у 2020 році: місця, що вражають красою