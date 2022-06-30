Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ и общественный деятель Евгений Карась. Он подчеркнул, что о количестве потерь на Донбассе Украина точно никогда не узнает.

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По его словам, сами россияне признаются, что начали мобилизовать людей с сахарным диабетом и женщин.

Евгений Карась говорит, что оккупанты услышали о том что в Украине воюют женщины и решили попробовать это на Донбассе. По мнению военного, они действительно дойдут до того, что начнут мобилизовывать женщин.

Их не жалко, потому что они берут в руки оружие и идут воевать против нас, они не дизертируют и не сотрудничают с нашей разведкой. Хотя мы это рекомендуем делать,

– объяснил он.

Карась добавил, что все понимают, что это пушечное мясо, но до самих людей из оккупированного Донбасса это никогда не дойдет.

"Предатели всегда останутся предателями, и Россия их использует как пушечное мясо. Еще со времен Жукова ничего не изменилось, когда во время Второй мировой советская армия гнала украинцев в атаку на пушечное мясо", – заметил он.

По мнению военного, так же россияне и сейчас поступают с украинцами из оккупированного Донбасса.

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К слову, похоже, у путинской "второй армии мира" очень плохие дела. Из Донецка сообщают, что в псевдореспубликах на Донбассе начался новый этап мобилизации.

Так, с 23 июня на улицах городов, трассах, пунктах выезда проводятся рейды военкоматов. Повестки вручают даже тем, у кого была "броня".