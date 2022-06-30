Про це 24 каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та громадський діяч Євген Карась. Він наголосив, що про кількість втрат на Донбасі Україна точно ніколи не дізнається.

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За його словами, самі росіяни зізнаються, що почали мобілізувати людей з цукровим діабетом та жінок.

Євген Карась каже, що окупанти почули про те, що в Україні воюють жінки і вирішили спробувати це на Донбасі. На думку військового, вони дійсно дійдуть до того, що почнуть мобілізувати жінок.

Їх не шкода, бо вони беруть до рук зброю і йдуть воювати проти нас, вони не дизертують та не співпрацюють з нашою розвідкою. Хоча ми це рекомендуємо робити,

– пояснив він.

Карась додав, що тут всі розуміють, що це гарматне м'ясо, але до самих людей з окупованого Донбасу це ніколи не дійде.

"Зрадники завжди залишаться зрадниками, і Росія їх використовує як гарматне м’ясо. Ще з часів Жукова нічого не змінилося, коли під час Другої світової радянська армія гнала українців в атаку на гарматне м’ясо", – зауважив він.

На думку військового, так само росіяни і зараз роблять з українцями з окупованого Донбасу.

Дивіться повне інтерв’ю з Євгеном Карасем: відео



До слова, схоже, в путінської "другої армії світу" дуже погані справи. З Донецька повідомляють, що у псевдореспубліках на Донбасі розпочався новий етап мобілізації.

Так, з 23 червня на вулицях міст, трасах, пунктах виїзду проводяться рейди військкоматів. Повістки вручають навіть тим, у кого була "броня".