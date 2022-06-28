Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины под 28 июня. Какова ситуация в самых горячих точках, где ведут бои – дальше.

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Генштаб ВСУ о ситуации на фронте

В Харьковском направлении группировки войск противника сосредотачивают усилия на недопущении продвижения Вооруженных Сил Украины к государственной границе Украины. Оккупанты проводят штурмовые действия, чтобы улучшить тактическое положение своих солдат и сковать украинские Силы обороны.

Украинские воины успешно отразили штурмовые действия противника в направлении Довгаловка - Залиман. Потерпев поражение, кафиры отошли.

На Славянском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении Довгенькое – Долина. Таким образом, Вооруженные силы России стремятся создать условия для наступления на Славянск. Впрочем, успеха в этом нет.

Попытку вражеского наступления в направлении Довгенькое – Долина наши защитники решительно остановили и отбросили врага назад,

– отмечают в Генштабе.

В целом основные усилия враг сосредотачивается на продолжении наступления в направлении Изюм – Славянск. Как сообщают в Генштабе, для этого кафиры обстреливают позиции наших войск по артиллерии и реактивным системам залпового огня. Кроме того, зафиксированы попытки проводить воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами в районе населённого пункта Грушуваха.

На Лисичанском направлении российские захватчики применяют минометы и ствольную артиллерию, чтобы нанести урон украинскому войску. В то же время враг ведет штурмовые действия в направлении Волчоярка – южная окраина Лисичанского НПЗ. В Генштабе отмечают, что ситуация остается напряженной, а боевые действия – продолжаются.

Еще одной целью кафиров в этом направлении является автодорога Бахмут – Лисичанск, которую они пытаются взять под свой контроль. Здесь, с целью разоблачения огневых позиций наших подразделений, противник провел разведку боем в направлении Николаевка – Спорное, в дальнейшем – вел наступление в указанном направлении. Украинские воины успешно подавили все попытки и заставили врага отойти.

На Бахмутском направлении враг проводит штурмовые действия по направлению Мироновка – Углегорская ТЭС. Сообщается, что в настоящее время боевые действия продолжаются.

На отдельных линиях столкновения наши воины продолжают отражать штурм. Так враг отошел с потерями по направлению Егоровка – Павловка.

Вооруженные силы России сосредоточились на содержании ранее занятых рубежей на Южнобужском направлении. В Генштабе отмечают, что таким образом, враг пытается не допустить проведения контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях. С этой целью кафиры обстреляли подразделения наших войск из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

В Генштабе добавляют, что в течение 25 июня противник не вел активных действий на:

Авдеевском,

Кураховском,

Новопавловском,

Запорожском,

Краматорском направлениях.

Впрочем, продолжал обстреливать гражданские города Украины.

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