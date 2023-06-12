Отдельной опасностью являются взрывоопасные предметы. Людей призывают не трогать неизвестные вещи в воде и сообщать об этом соответствующим службам.

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На участках Каховского водохранилища обнаруживают боеприпасы

Отмечается, что на участках Каховского водохранилища обнаруживаются боеприпасы, в том числе даже времен Второй мировой войны.

Так, акватория водохранилища загрязнена боеприпасами. 10 июня взрывотехники произвели 5 контролируемых взрывов. Потому доступ к побережью для гражданских строго запрещен.

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что вода смыла большое количество вещей, в частности, взрывные предметы, которые также попадают в Черное море и прибывают на побережье.

Пограничники не раз обнаруживали мины на побережье, поэтому призываю граждан не доставать эти вещи из воды самостоятельно, а сообщать пиротехникам, чтобы их уничтожали.

– сказал он.

Демченко также отметил, что бывают и неуправляемые взрывы в воде из-за того, что взрывоопасные предметы детонируют сами.

Кроме того, руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк подтвердила, что в кучах обломков и мусора, который снес водой из Каховского водохранилища и сейчас прибивает к побережью, могут быть опасные предметы.

"Надо помнить, что в кучах мусора, даже в обломках дрейфующей и приносимой к морскому побережью суши, среди остатков бытовых предметов, любых конструкций могут быть опасные предметы, снесенные с позиций, полевых складов БК, оборонных полос, которые настроили россияне на левом берегу. Там может быть все, что угодно", – рассказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что нельзя самостоятельно организовывать даже сбор того мусора, который принес к берегу. Необходимо обращаться к специалистам – пиротехникам, взрывотехникам, чтобы они обследовали местность.

Опасность выросла

Напомним, ранее Гуменюк рассказывала, что из-за того, что подрыв Каховской ГЭС вызвал смывание многих составов россиян с минами и другими опасными предметами, в Херсонской области объявлена повышенная взрывоопасная ситуация.

Пока водяные потоки несут и мусор, и взрывоопасные предметы, и даже части дрейфовских островов. Всё это создает дополнительную опасность.