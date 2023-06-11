Противопехотные мины уже нашли в Одесской области. К счастью, их обезвредили специалисты. Однако смертельно опасных случаев для местных на Юге может увеличиться. Об этом 24 Каналу сообщила Наталья Гуменюк – начальница Объединенного пресс-центра сил обороны Юга Украины.

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Ситуация на Юге остается достаточно сложной, хотя ночь прошла тише, чем несколько предыдущих. Однако, к сожалению, это не значит, что опасность прошла. Враг продолжает обстрелы.

Оккупанты продолжают обстрелы Херсонщины

За прошедшие сутки 10 июня россияне усилили обстрелы Херсонской области, в том числе района эвакуации. Там, где проходит гуманитарная миссия и максимальное скопление людей, враг ударил из артиллерий и реактивных систем залпового огня

Очевидно, что в предыдущие два дня они использовали для дислокации подразделений, для себя потерять. И сейчас вернулись к тем мощностям обстрелов, которые наносили раньше,

– рассказала Наталья Гуменюк.

Оттягивание оккупантов на большее расстояние несколько облегчило жизнь херсонцам. В частности, многие минометные расчеты не могут работать там, где раньше. Однако остается артиллерия, авиация, в частности, управляемые авиационные бомбы, которыми до сих пор обстреливают Херсонщину.

К счастью, погода тоже на стороне украинцев. Штормовое предупреждение не способствует работе авиации. В то же время это означает мощные дожди и штормы не только в воздухе, а в море. Эти условия будут влиять на ситуацию с наводнением.

"Снова будет поднятие уровня воды. Снова будет усиление потоков, несущих много мусора, различных обломков, в том числе взрывоопасных предметов. Их несет вдоль всего побережья и до Днепровского лимана и Черного моря", – предупредила Гуменюк.

Наталья Гуменюк об опасной ситуации в Херсонской области: смотреть видео

Опасность на Юге выросла

Из-за того, что подрыв Каховской ГЭС вызвал смывание многих составов россиян с минами и другими опасными предметами, на Херсонщине объявлена повышенную взрывоопасную ситуацию.

В Черном море до этого были якорные, морские и, возможно, и другие мины. Мы не можем весь потенциал знать, потому что миновали россияне. Но мы отдаем себе отчет в том, что опасность там велика. После шторма она иногда усиливается и приближается к побережью,

– отметила пресс-секретарь ОК "Юг".

Сейчас водяные потоки несут и мусор, и взрывоопасные предметы, и даже части дрейфующих островов. Всё это создает дополнительную опасность.

В частности, противопехотные и противодесантные мины, прибывая на берег, могут углубляться в песчаное дно и становиться незаметными. Люди, которые будут пытаться даже подойти, чтобы собрать мусор, могут подвергнуться смертельная опасность. Некоторые мины уже находили Силы обороны в Одесской области.

Важно! Не собирайте самостоятельно мусор у водоемов на потенциально опасных территориях! Если у вас есть такое желание – лучше обратитесь к соответствующим специалистам. Не подвергайте себя опасности.

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