Протипіхотні міни уже знайшли на Одещині. На щастя, їх знешкодили спеціалісти. Однак смертельно небезпечних випадків для місцевих на Півдні може побільшати. Про це 24 Каналу повідомила Наталія Гуменюк – начальниця Об'єднаного пресцентру сил оборони Півдня України.

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Ситуація на Півдні залишається досить складною, хоч ніч минула тихішою, ніж декілька попередніх. Однак, на жаль, це не означає, що небезпека минула. Ворог продовжує обстріли.

Окупанти продовжують обстріли Херсонщини

За минулу добу 10 червня росіяни посилили обстріли Херсонської області, зокрема району евакуації. Там, де відбувається гуманітарна місія і максимальне скупчення людей, ворог вдарив з артилерій та реактивних систем залпового вогню.

Очевидно, що попередні два дні. які вони використовували для дислокації підрозділів, для себе втратити. І зараз повернулись до тих потужностей обстрілів, які завдавали раніше,

– розповіла Наталія Гуменюк.

Відтягування окупантів на більшу відстань дещо полегшило життя херсонцям. Зокрема, багато мінометних розрахунків не можуть працювати там, де раніше. Однак залишається артилерія, авіація, зокрема керовані авіаційні бомби, якими досі обстрілюють Херсонщину.

На щастя, погода теж на боці українців. Штормове попередження не сприяє роботі авіації. Водночас це означатиме потужні дощі та шторми не лише в повітрі, а в морі. Ці умови впливатимуть на ситуацію з повінню.

"Знову буде підняття рівня води. Знову буде посилення потоків, які несуть багато сміття, різних уламків, зокрема вибухонебезпечних предметів. Їх несе вздовж всього узбережжя та аж до Дніпровського лиману та Чорного моря", – попередила Гуменюк.

Наталія Гуменюк про небезпечну ситуацію на Херсонщині: дивитись відео

Небезпека на Півдні зросла

Через те, що підрив Каховської ГЕС спричинив змивання багатьох складів росіян із мінами та іншими небезпечними предметами, на Херсонщині оголошену підвищену вибухонебезпечну ситуацію.

У Чорному морі до того були якірні, морські та, можливо, й інші міни. Ми не можемо весь потенціал знати, бо мінували росіяни. Але ми усвідомлюємо, що небезпека там велика. Після шторму вона іноді посилюється та наближається до узбережжя,

– зазначила речниця ОК "Південь".

Зараз же водяні потоки несуть і сміття, і вибухонебезпечні предмети, і навіть частки дрейфівних островів. Все це створює додаткову небезпеку.

Зокрема, протипіхотні та протидесантні міни, прибуваючи до берега, можуть заглиблюватись в піщане дно та ставати непомітними. Люди, які намагатимуться навіть підійти, щоб зібрати сміття, можуть наразитися на смертельну небезпеку. Деякі такі міни вже знаходили Сили оборони на Одещині.

Важливо! Не збирайте самотужки сміття біля водойм на потенційно небезпечних територіях! Якщо у вас є таке бажання – краще зверніться до відповідних фахівців. Не наражайте себе на небезпеку.

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