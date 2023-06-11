За ніч рівень води знизився на 26 сантиметрів. Однак на лівобережжі Херсонщини немає позитивної динаміки.
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Яка ситуація на Херсонщині після підриву ГЕС
Як розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, станом на 11 червня підтопленими залишаються 32 деокупованих населених пунктів, у воді – 3 784 оселі.
Вода потроху відступає. На ранок рівень становить 4 метри 19 сантиметрів. За ніч він знизився на 26 сантиметрів,
– зазначив глава регіону.
За його словами, на правобережжі вже евакуювали 2 716 осіб, але на лівобережжі такої позитивної динаміки немає.
"Зменшилась швидкість спаду води, евакуація провалена. Окупанти відбирають у людей човни, відпливають у затоплені будинки, забираючи вціліле майно", – розповів Прокудін.
Що відбувається на Херсонщині: дивіться відео
ООН не впускають на лівий берег
Наразі Росія продовжує відмовляти ООН у доступі на окуповану територію лівобережжя, щоб допомогти постраждалим через повінь.
Тому загарбників закликають дозволити доступ для ООН.
Підрив Каховської ГЕС: останні новини
- У звʼязку із надзвичайною ситуацією унаслідок руйнування Каховської ГЕС, значна кількість домогосподарств, каналізаційних споруд, територій населених пунктів Херсонської громади зазнали підтоплень. Як наслідок – води мають високий ступінь забруднення.
- Аби не допустити поширення інфекційних захворювань та їхнього потрапляння у водойми, на території Херсонської громади тепер діє заборона купання, водопою тварин, забору води, вилову риби в акваторії Дніпра та акваторії інших водойм, місцях затоплення (підтоплення) населених пунктів.
- До речі, з Каховського водосховища витекло 62% його об'єму або 12,24 куб.км води. Рівень води у водосховищі вже 10,55 м, що унеможливлює набір води для Запорізької АЕС.
- Внаслідок підриву Каховської ГЕС виникнуть проблеми з водопостачанням для сотень населених пунктів Кіровоградської, Дніпропетровської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей.
- Зауважимо, що тимчасово окупований Крим може залишитися без прісної води на роки. Питна вода на півострові не лише зменшуватиметься, а й втрачатиме якість. У деяких кримчан з кранів вже тече коричнева рідина зі шматками глини.