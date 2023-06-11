За ніч рівень води знизився на 26 сантиметрів. Однак на лівобережжі Херсонщини немає позитивної динаміки.

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Як розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, станом на 11 червня підтопленими залишаються 32 деокупованих населених пунктів, у воді – 3 784 оселі.

Вода потроху відступає. На ранок рівень становить 4 метри 19 сантиметрів. За ніч він знизився на 26 сантиметрів,

– зазначив глава регіону.

За його словами, на правобережжі вже евакуювали 2 716 осіб, але на лівобережжі такої позитивної динаміки немає.

"Зменшилась швидкість спаду води, евакуація провалена. Окупанти відбирають у людей човни, відпливають у затоплені будинки, забираючи вціліле майно", – розповів Прокудін.

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ООН не впускають на лівий берег

Наразі Росія продовжує відмовляти ООН у доступі на окуповану територію лівобережжя, щоб допомогти постраждалим через повінь.

Тому загарбників закликають дозволити доступ для ООН.

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