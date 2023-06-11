За ночь уровень воды снизился на 26 сантиметров. Однако на левобережье Херсонской области нет положительной динамики.
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Какая ситуация в Херсонской области после подрыва ГЭС
Как рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, по состоянию на 11 июня подтопленными остаются 32 деоккупированных населенных пункта, в воде – 3 784 дома.
Вода постепенно отступает. На утро уровень составляет 4 метра 19 сантиметров. За ночь он снизился на 26 сантиметров,
– отметил глава региона.
По его словам, на правобережье уже эвакуировали 2 716 человек, но на левобережье такой положительной динамики нет.
"Уменьшилась скорость спада воды, эвакуация провалена. Оккупанты отбирают у людей лодки, отплывают в затопленные дома, забирая уцелевшее имущество", – рассказал Прокудин.
Что происходит на Херсонщине: смотрите видео
ООН не пускают на левый берег
В настоящее время Россия продолжает отказывать ООН в доступе на оккупированную территорию левобережья, чтобы помочь пострадавшим из-за наводнения.
Поэтому захватчиков призывают разрешить доступ для ООН.
Подрыв Каховской ГЭС: последние новости
- В связи с чрезвычайной ситуацией в результате разрушения Каховской ГЭС, значительное количество домохозяйств, канализационных сооружений, территорий населенных пунктов Херсонской общины подверглись подтоплениям. Как следствие – воды имеют высокую степень загрязнения.
- Чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний и их попадания в водоемы, на территории Херсонской громады теперь действует запрет купания, водопоя животных, забора воды, вылова рыбы в акватории Днепра и акватории других водоемов, местах затопления (подтопления) населённых пунктов.
- Кстати, из Каховского водохранилища утекло 62% его объема или 12,24 куб. км воды. Уровень воды в водохранилище уже 10,55 м, что делает невозможным набор воды для Запорожской АЭС.
- В результате подрыва Каховской ГЭС возникнут проблемы с водоснабжением для сотен населенных пунктов Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей.
- Отметим, что временно оккупированный Крым может остаться без пресной воды на годы. Питьевая вода на полуострове будет не только уменьшаться, но и терять качество. У некоторых крымчан из кранов течет коричневая жидкость с кусками глины.