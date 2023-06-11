Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона подчеркнул, что восстановление водоснабжения пресной воды будет возможно только после возвращения полуострова под контроль Украины, информирует 24 Канал.

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Мы еще в декабре-ноябре прошлого года писали о том, что россиянам крымчане совсем не нужны, и они рано или поздно примут решение по подрыву этой дамбы, и тогда Крым останется без воды,

– отметил Данилов.

Он добавил, если сейчас в Крыму никаких туристических курортных сезонов не будет происходить, не будет большого потребления воды. Впрочем, все равно, через короткое время это будет огромной проблемой для развития Крыма.

"Это ставит крест на его развитии на ближайшие 3-5-7 лет, пока не будет построена новая дамба, чтобы все это восстановить. Но это уж точно будет наш родной украинский Крым", – сказал Данилов.

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