Таким чином, стала відома мета підриву Каховської ГЕС. Так, командування російських окупаційних військ вирішило "звузити" можливу географію активних дій ЗСУ.

Зверніть увагу Скільки в окупантів залишилось ліній оборони на лівому березі Дніпра: Гуменюк пояснила ситуацію

Що відбувається на Херсонщині

Як розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, наразі російський ворог здійснює переміщення своїх найбільш боєздатних частин з Херсонського напрямку. Це насамперед підрозділи морської піхоти, повітряно-десантних військ та 49 армії.

Тому стає очевидним мета підриву Каховської ГЕС росіянами. Так, враховуючи власні втрати та обмеженість в резервах, тим самим розуміючи нездатність стримати український наступ на різних напрямках, командування російських окупаційних військ вирішило "звузити" можливу географію активних дій ЗСУ,

– зауважила Маляр.

За її словами, підрив Каховської ГЕС вочевидь здійснювався з розрахунку не допустити проведення наступу Силами оборони України на Херсонському напрямку та вивільнити необхідні резерви для їх перекидання на Запорізький та Бахмутський напрямки.

Окрім цього, Маляр вважає, що руйнуванням Каховської ГЕС російське керівництво намагається відволікти частину сил та ресурсів Сил оборони України на ліквідацію техногенної катастрофи, тим самим унеможливити звільнення окупованих територій на лівобережній частині Херсонської області.

Окупанти відтягнули свої позиції

Нагадаємо, що Наталя Гуменюк повідомляла, що через підрив Каховської ГЕС окупантам довелося відтягнути свої позиції на лівому березі Херсонщини від 5 до 15 кілометрів вглиб.

Речниця ОК "Південь" зауважила, що на першій лінії оборони окупанти облаштували мінно-вибухові загородження. Після підтоплення велика і швидкісна вода підірвала щільно замінований берег, зокрема лінію оборони росіян, змиваючи міни.

До речі, вода змусила відсунутися сили ворога за різними показниками на різних ділянках від 5 до 15 кілометрів. Це відразу відбилося на кількості обстрілів правого берега. Зокрема, обстрілів стало удвічі менше, оскільки росіяни зайняті передислокацією.

До того ж повідомлялося, що загарбники глушили зв'язок перед самим підривом ГЕС і навіть не повідомили про це свої підрозділи.