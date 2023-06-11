Таким образом, стала известна цель подрыва Каховской ГЭС. Так, командование российских оккупационных войск решило "сузить" возможную географию активных действий ВСУ.

Обратите внимание Сколько у оккупантов осталось линий обороны на левом берегу Днепра: Гуменюк объяснила ситуацию

Что происходит на Херсонщине

Как рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, сейчас российский враг осуществляет перемещение своих наиболее боеспособных частей из Херсонского направления. Это прежде всего подразделения морской пехоты, воздушно-десантных войск и 49 армии.

Поэтому становится очевидной цель подрыва Каховской ГЭС россиянами. Так, учитывая собственные потери и ограниченность в резервах, тем самым понимая неспособность сдержать украинское наступление на разных направлениях, командование российских оккупационных войск решило "сузить" возможную географию активных действий ВСУ,

– отметила Маляр.

По ее словам, подрыв Каховской ГЭС, очевидно, осуществлялся из расчета не допустить проведения наступления Силами обороны Украины на Херсонском направлении и высвободить необходимые резервы для их переброски на Запорожское и Бахмутское направления.

Кроме того, Маляр считает, что разрушением Каховской ГЭС российское руководство пытается отвлечь часть сил и ресурсов Сил обороны Украины на ликвидацию техногенной катастрофы, тем самым сделать невозможным освобождение оккупированных территорий на левобережной части Херсонской области.

Оккупанты оттянули свои позиции

Напомним, что Наталья Гуменюк сообщала, что из-за подрыва Каховской ГЭС оккупантам пришлось оттянуть свои позиции на левом берегу Херсонщины от 5 до 15 километров вглубь.

Спикер ОК "Юг" отметила, что на первой линии обороны оккупанты обустроили минно-взрывные заграждения. После подтопления большая и скоростная вода взорвала плотно заминированный берег, в том числе линию обороны россиян, смывая мины.

Кстати, вода заставила отодвинуться силы врага по разным показателям на разных участках от 5 до 15 километров. Это сразу отразилось на количестве обстрелов правого берега. В частности, обстрелов стало вдвое меньше, поскольку россияне заняты передислокацией.

Кроме того, сообщалось, что захватчики глушили связь перед самым подрывом ГЭС и даже не сообщили об этом свои подразделения.