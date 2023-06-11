Российские террористы обустроили несколько линий обороны на разной глубине. Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Сколько у оккупантов осталось линий обороны на левом берегу Херсонщины

По словам Гуменюк, на сегодняшний день оккупанты обустроили несколько линий обороны на разной глубине. Сейчас в результате поднятия воды на разных участках от 5 до 15 километров вглубь левого берега захватчикам пришлось оттянуть свои позиции и занять новые рубежи.

Они продолжают обстреливать правый берег. В то же время у них была пару дней суета из-за последствий подрыва ГЭС – они передислоцировались. Сейчас мы снова видим увеличение обстрелов,

– подчеркнула Гуменюк.

На какое расстояние отошли оккупанты в Херсонской области

Напомним, что накануне Гуменюк рассказала, что на первой линии обороны оккупанты обустроили минно-взрывные заграждения. Так, россияне минировали территорию как от тяжелой техники, так и от сухопутного десанта.

Спикер ОК "Юг" отметила, что большая, тяжелая и скоростная вода взорвала плотно заминированный берег, в том числе линию обороны россиян, смывая мины.

По словам Гуменюк, вода заставила отодвинуться силы врага по разным показателям на разных участках от 5 до 15 километров. Это сразу отразилось на количестве обстрелов правого берега. В частности, обстрелов стало вдвое меньше, потому что россияне заняты передислокацией.

Перед подрывом Каховской ГЭС россияне глушили связь

Кстати, враг пытался максимально скрыть ситуацию, которую планировал развить, в том числе саму катастрофу. Захватчики глушили связь перед самым подрывом ГЭС и даже не уведомили об этом свои подразделения.

На сегодняшний день иногда связь пробивается. Это говорит о не технических повреждениях, а именно глушении со стороны оккупантов.

Гуменюк отмечала, что, возможно, за какой-то период времени связь еще становится и будет лучше. Сейчас удается получать информацию по некоторым каналам связи. В частности, собирая ее с помощью аэроразведки.