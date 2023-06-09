Россияне усиливают давление на мирных жителей, шантажируя шансом на спасение и выживание. Об этом 24 Каналу рассказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.

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Россия – страна-террорист

Наталья Гуменюк объяснила, что после подрыва ГЭС россияне обустроили дополнительные блокпосты. Также они оказывают помощь украинцам только после принудительной паспортизации: людей, у которых нет российского паспорта или отказываются его получать, оккупанты не берутся спасать.

"Это насильственная паспортизация ценой жизни", – добавила она.

Россияне продолжают фильтрацию украинцев. Спасение людей осуществляется, если россияне определили их "достойными".

Такой подход еще раз подчеркивает их террористическую натуру,

– убеждена Гуменюк.

Впрочем, это и не удивительно, потому что захватчики не смогли спасти даже своих оказавшихся в зоне подтопления собратьев.

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