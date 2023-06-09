Россияне усиливают давление на мирных жителей, шантажируя шансом на спасение и выживание. Об этом 24 Каналу рассказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.
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Россия – страна-террорист
Наталья Гуменюк объяснила, что после подрыва ГЭС россияне обустроили дополнительные блокпосты. Также они оказывают помощь украинцам только после принудительной паспортизации: людей, у которых нет российского паспорта или отказываются его получать, оккупанты не берутся спасать.
"Это насильственная паспортизация ценой жизни", – добавила она.
Россияне продолжают фильтрацию украинцев. Спасение людей осуществляется, если россияне определили их "достойными".
Такой подход еще раз подчеркивает их террористическую натуру,
– убеждена Гуменюк.
Впрочем, это и не удивительно, потому что захватчики не смогли спасти даже своих оказавшихся в зоне подтопления собратьев.
Спасение людей на левом берегу Херсона: ключевое
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал международные организации, в частности такие, как Международный Красный Крест, немедленно присоединились к спасательной операции и спасти людей на оккупированном Левобережье Херсона.
- Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация не имеет доступа к информации для "независимой проверки причины" подрыва Каховской ГЭС.
- В то же время уже 8 июня стало известно, что Украина договорилась с ООН об эвакуации людей из затопленного оккупированного Левобережья Херсона.
- Напомним, что на левом берегу Херсонщины оккупанты не осуществляют никаких эвакуационных операций для спасения мирного населения, оказавшегося без еды, воды и связи.