Росіяни посилюють тиск на мирних жителів, шантажуючи шансом на порятунок та виживання. Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.
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Росія – країна-терорист
Наталя Гуменюк пояснила, що після підриву ГЕС росіяни облаштували додаткові блокпости. Також вони надають допомогу українцям лише після примусової паспортизації: людей, які не мають російського паспорта чи відмовляються його отримувати, окупанти не беруться рятувати.
"Це насильницька паспортизація ціною життя", – додала вона.
Росіяни продовжують фільтрацію українців. Порятунок людей здійснюється, якщо росіяни визначили їх "гідними для рятування".
Такий підхід ще раз підкреслює їхню терористичну натуру,
– переконана Гуменюк.
Втім, це і не дивно, тому що загарбники не спромоглися врятувати навіть своїх побратимів, які опинилися в зоні підтоплення.
Порятунок людей на лівому березі Херсонщини: ключове
- Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародні організації, зокрема, такі, як Міжнародний Червоний Хрест, негайно долучилися до рятувальної операції та врятувати людей на окупованому Лівобережжі Херсонщини.
- Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що організація не має доступу до інформації для "незалежної перевірки причини" підриву Каховської ГЕС.
- Натомість вже 8 червня стало відомо, що Україна домовилась з ООН про евакуацію людей із затопленого окупованого Лівобережжя Херсонщини.
- Нагадаємо, що на лівому березі Херсонщини окупанти не здійснюють жодних евакуаційних операцій для порятунку мирного населення, яке опинилося без їжі, води та зв'язку.