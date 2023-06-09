Росіяни посилюють тиск на мирних жителів, шантажуючи шансом на порятунок та виживання. Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.

Дивіться також Затоплені 600 квадратних кілометрів, загроза для ЗАЕС існує: головне про підрив Каховської ГЕС

Росія – країна-терорист

Наталя Гуменюк пояснила, що після підриву ГЕС росіяни облаштували додаткові блокпости. Також вони надають допомогу українцям лише після примусової паспортизації: людей, які не мають російського паспорта чи відмовляються його отримувати, окупанти не беруться рятувати.

"Це насильницька паспортизація ціною життя", – додала вона.

Росіяни продовжують фільтрацію українців. Порятунок людей здійснюється, якщо росіяни визначили їх "гідними для рятування".

Такий підхід ще раз підкреслює їхню терористичну натуру,

– переконана Гуменюк.

Втім, це і не дивно, тому що загарбники не спромоглися врятувати навіть своїх побратимів, які опинилися в зоні підтоплення.

Порятунок людей на лівому березі Херсонщини: ключове