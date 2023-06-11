Російські терористи облаштували декілька ліній оборони на різній глибині. Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Скільки в окупантів залишилось ліній оборони на лівому березі Херсонщині

За словами Гуменюк, на сьогодні окупанти облаштували декілька ліній оборони на різній глибині. Зараз внаслідок підняття води на різних ділянках від 5 до 15 кілометрів вглиб лівого берега загарбникам довелося відтягнути свої позиції і зайняти нові рубежі.

Вони продовжують обстрілювати правий берег. Водночас у них була пару днів метушня через наслідки підриву ГЕС – вони передислоковувались. Зараз ми знову бачимо збільшення обстрілів,

– наголосила Гуменюк.

На яку відстань відійшли окупанти на Херсонщині

Нагадаємо, що напередодні Гуменюк розповіла, що на першій лінії оборони окупанти облаштували мінно-вибухові загородження. Так, росіяни мінували територію як від важкої техніки, так і від сухопутного десанту.

Речниця ОК "Південь" зауважила, що велика, важка і швидкісна вода підірвала щільно замінований берег, зокрема лінію оборони росіян, змиваючи міни.

За словами Гуменюк, вода змусила відсунутися сили ворога за різними показниками на різних ділянках від 5 до 15 кілометрів. Це відразу відбилося на кількості обстрілів правого берега. Зокрема, обстрілів стало удвічі менше, тому що росіяни зайняті передислокацією.

Перед підривом Каховської ГЕС росіяни глушили зв'язок

До речі, ворог намагався максимально приховати ситуацію, яку планував розвинути, зокрема саму катастрофу. Загарбники глушити зв'язок перед самим підривом ГЕС і навіть не повідомили про це свої підрозділи.

На сьогодні подекуди зв'язок пробивається. Це говорить про не технічні пошкодження, а саме глушіння з боку окупантів.

Гуменюк зазначала, що, можливо, за якийсь період часу зв'язок ще становиться і буде кращим. Зараз вдається отримувати інформацію за деякими каналами зв’язку. Зокрема, збираючи її за допомогою аеророзвідки.