Про це 24 Каналу розповів керівник гуманітарного проєкту "Херсонський хаб" Роман Головня. Він вважає, що окупанти застосовують водний терор до мешканців лівого берега Дніпра.
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Де найбільше постраждалих від теракту
В основному евакуація відбувається з правобережжя, яке підконтрольне Україні. Окупанти продовжують чинити опір евакуації, обстрілюючи українських рятувальників.
Мапа підтоплених міст на Херсонщині / Еспресо ТВ
А ось на лівобережжі, яке контролюють окупанти, люди не були попереджені про небезпеку. До того ж раніше російські військові відбирали у цивільних човни. На лівий берег припав найбільший рівень затоплення: вода піднялася вище, ніж дахи будинків.
Черговий злочин Росії
За словами Головні, окупанти блокують будь-яку евакуацію, навіть якщо її організовують місцеві волонтери. Наприклад, не пропускають родичів, що приїхали в підтоплене місто допомогти своїм близьким. Самі росіяни теж не проводили евакуації.
"Фактично, після підриву Каховської дамби, вони намагаються "добити водою" місцеве населення", – вважає волонтер.
Але попри це наші спецпризначенці спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій намагаються проводити рятувальні операції під обстрілами та потужною течією Дніпра. Це єдине, чим ми можемо допомогти нашим співгромадянам.
Які наслідки підриву Каховської ГЕС
- Після російського теракту Каховське водосховище обміліло на 62%. Це може нашкодити роботі Запорізької АЕС.
- Станом на 10 червня внаслідок повені на підконтрольній Україні території загинуло 5 людей. Ще 27 наших співгромадян вважаються зниклими безвісти.
- Підрив Каховської ГЕС матиме далекосяжні наслідки для природи Херсонщини та її економіки: за попередніми оцінками, збитки від теракту оцінюють у десятки мільярдів гривень