Про це 24 Каналу розповів керівник гуманітарного проєкту "Херсонський хаб" Роман Головня. Він вважає, що окупанти застосовують водний терор до мешканців лівого берега Дніпра.

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Де найбільше постраждалих від теракту

В основному евакуація відбувається з правобережжя, яке підконтрольне Україні. Окупанти продовжують чинити опір евакуації, обстрілюючи українських рятувальників.



Мапа підтоплених міст на Херсонщині / Еспресо ТВ

А ось на лівобережжі, яке контролюють окупанти, люди не були попереджені про небезпеку. До того ж раніше російські військові відбирали у цивільних човни. На лівий берег припав найбільший рівень затоплення: вода піднялася вище, ніж дахи будинків.

Черговий злочин Росії

За словами Головні, окупанти блокують будь-яку евакуацію, навіть якщо її організовують місцеві волонтери. Наприклад, не пропускають родичів, що приїхали в підтоплене місто допомогти своїм близьким. Самі росіяни теж не проводили евакуації.

"Фактично, після підриву Каховської дамби, вони намагаються "добити водою" місцеве населення", – вважає волонтер.

Важливо! За повідомленням Генштабу Збройних Сил України, окупанти дозволяють евакуюватися лише тим цивільним, які мають російський паспорт.

Але попри це наші спецпризначенці спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій намагаються проводити рятувальні операції під обстрілами та потужною течією Дніпра. Це єдине, чим ми можемо допомогти нашим співгромадянам.

Які наслідки підриву Каховської ГЕС